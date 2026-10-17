Centro de Especialidades Odontológicas da Torre promove dia festivo em alusão ao mês das crianças

O atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da Torre foi diferenciado na tarde desta sexta-feira (16). Em alusão ao mês da criança, o espaço, que integra a rede de serviços da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), preparou uma programação especial com muitas brincadeiras, músicas e palestras educativas.

De acordo com a direção administrativa do Centro, a ideia de fazer um dia festivo para as crianças surgiu baseada no atendimento em odontopediatria, realizado toda sexta-feira, que também é o dia da semana voltado ao atendimento de crianças especiais assistidas pelo serviço. Algumas crianças da USF Torre Integrada, que funciona ao lado do CEO, também participaram da festa.

“Temos uma demanda de atendimentos em odontopediatria bem considerável, inclusive abrangendo crianças especiais aqui no CEO Torre. Achamos por bem fazer esse dia de inclusão justamente no mês dedicado a elas. Por isso, escolhemos um dia específico para fazer o evento festivo, aliado à inclusão, para que essas crianças sejam contempladas com mais esse momento tão importante”, ressalta Márcia Farias, diretora administrativa do CEO Torre.

Para a moradora do Bairro das Indústrias, Jordânia Silva, mãe de duas crianças especiais assistidas pelo CEO Torre, o serviço tem toda estrutura, cuidado e suporte necessário para seus filhos. “Os profissionais daqui têm todo o suporte de atendimento com um acompanhamento especial para meus filhos autistas. Já faz dois anos que utilizamos o atendimento e aqui temos uma odontóloga que trata meus filhos de uma forma diferenciada. Se eu pudesse dar uma nota, eu daria mais de dez”, exaltou.

Atendimentos – Além do atendimento diário dos pacientes por agendamento, o Centro de Especialidades Odontológicas possui um serviço de urgência e emergência portas abertas, 24h por dia, nos sete dias da semana. Dentre as especialidades que a unidade dispõe, os usuários contam com atendimento bucomaxilofacial, odontopediatria, sedação adulto e infantil, periodontia, endodontia, estomatologia (que leva ao descobrimento de doenças secundárias através da boca), além do atendimento ao Projeto Linguinha Solta, em parceria com o Hospital Dia de João Pessoa.

Os agendamentos para ter acesso aos serviços odontológicos ofertados no CEO Torre devem ser feitos através do WhatsApp (83) 3213-7626. Os atendimentos de urgência e emergência, a exemplo de dor de dente, inchaços e sangramentos, são acolhidos sob demanda espontânea 24 horas. O CEO Torre está localizado na Avenida Rui Barbosa (antigo Lactário), no bairro de mesmo nome.