Plantio de Árvores na Escola Municipal Maria Carmelita – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Escola Municipal Maria Carmelita recebeu, na última quinta-feira (15), uma ação de plantio de árvores realizada pela Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente.

A iniciativa levou aos alunos a oportunidade de aprender, na prática, sobre a importância da preservação ambiental, estimulando a conscientização, o trabalho em equipe e o cuidado com a natureza.

Com ações como essa, a Prefeitura de Guaratinguetá fortalece seu compromisso com o projeto Semeando o Clima, incentivando atitudes sustentáveis e contribuindo para a construção de um futuro mais verde para todos!