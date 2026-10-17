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Polícia Militar alerta para eventos e alterações de tráfego nas rodovias da Capital no final de semana

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A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), alerta condutores e moradores de Florianópolis para a realização de grandes eventos que devem impactar o trânsito nas rodovias estaduais e nas principais vias de acesso à Capital neste sábado,16, e domingo,17. A orientação é para que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos policiais rodoviários.

Na manhã de sábado, a realização de um evento político exigirá medidas de controle do tráfego, em razão do deslocamento de participantes pela SC-401 Sul, Beira-Mar Norte e Beira-Mar Continental, com possibilidade de retenções pontuais. Ao longo da tarde e início da noite, um evento particular em Jurerê Internacional também deverá provocar aumento no fluxo de veículos na região, exigindo atenção redobrada dos condutores.

No domingo pela manhã, Florianópolis recebe o Ironman 70.3, cuja etapa de ciclismo passará por trechos das rodovias SC-400, SC-401, SC-402 e SC-403, com percursos entre regiões do Norte e do Sul da Ilha. A realização da prova poderá exigir operações de trânsito, compartilhamento de pistas e desvios pontuais. O CPMRv orienta os motoristas para reduzirem a velocidade, manterem distância segura dos atletas e respeitarem as determinações das equipes de apoio e guarnições empenhadas.

Ainda no domingo, às 16h, o Estádio da Ressacada recebe a partida entre Avaí e Athletic (MG), válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. A expectativa é de aumento significativo no movimento de veículos nas vias de acesso ao Sul da Ilha, especialmente nas proximidades do aeroporto e do estádio, tanto antes quanto após a partida.

Diante da programação, o CPMRv recomenda que os condutores evitem, sempre que possível, os horários de maior concentração de público, utilizem rotas alternativas e aplicativos de navegação para acompanhar as condições do trânsito e obedeçam à sinalização e às orientações dos policiais rodoviários. Em caso de acidente ou necessidade de auxílio nas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária pode ser acionada pelo telefone 198.

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