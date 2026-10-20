Dança, música e capoeira marcam abertura do Fest Kids – CGNotícias

Por MRNews



Promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), o Fest Kids 2026 – Viva a Infância no SUAS começou nesta quinta-feira (15), no Cras Jardim Aeroporto, com apresentações de dança, música e capoeira que reuniram pelo menos 100 crianças de quatro unidades da Capital. A programação segue até 28 de outubro e busca valorizar os talentos infantis, incentivar a convivência e fortalecer os vínculos comunitários. A iniciativa é realizada por meio da Superintendência de Proteção Social Básica e também integra as comemorações do Mês das Crianças.

Entre as apresentações do primeiro dia, as coreografias das crianças do Jardim Aeroporto chamaram a atenção do público. A disputa de passinhos animou a plateia e transformou o encontro em um espaço de expressão artística e interação entre os participantes.

“A proposta do festival é fortalecer a proteção social integral, proporcionando espaços de convivência, lazer e desenvolvimento de vínculos comunitários”, pontuou a gerente da Proteção Social Básica, Nidia Rodrigues Fahed Bogado.

Cobertura de esgoto avança no sul de MS e municípios alcançam universalização do serviço

Campo Grande tem festival japonês e feiras neste fim de semana – CGNotícias

Convivência e descoberta de talentos

Para Heloísa de Azevedo, de 12 anos, que frequenta o Cras Popular e participa das aulas de capoeira, o festival foi uma oportunidade de conhecer outras crianças e acompanhar diferentes apresentações.

“Achei muito divertido e bacana. É bom para conhecer mais pessoas de outros Cras. Como é um show de talentos, a gente acaba descobrindo o talento de cada um. Tem que ter mais vezes”, afirmou.

A programação também marcou o retorno de Rafael Fernando Martins Ramos Júnior, de 14 anos, às atividades do Cras Jardim Aeroporto. Praticante de violino há quatro anos, ele apresentou um número musical após passar dez dias internado para se recuperar de uma picada de escorpião sofrida em casa.

“Gostei muito de ver o pessoal se apresentando, principalmente a última coreografia. O que eu mais gosto de fazer no Cras é jogar bola e fazer as atividades em sala. É muito bom estar aqui de volta, disse”.

fim de semana tem feiras, teatro, cinema e programação para crianças em MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

LATAM amplia voos para Bonito a partir de 25 de outubro – Prefeitura Municipal de Bonito

A mãe do adolescente, Luciana Costa Zanin, destacou a importância das atividades para o desenvolvimento dos filhos e para o acesso ao lazer na comunidade.

“Muitas crianças na nossa região são carentes e não têm esse tipo de lazer. O Cras dá um apoio muito grande, principalmente na fase da adolescência. Meus filhos melhoraram muito o comportamento, a responsabilidade e a disciplina”, frisou.

Atendimento a crianças e adolescentes

No primeiro semestre deste ano, mais de 3,6 mil crianças e adolescentes de 6 a 15 anos foram atendidos nos 21 Cras e Centros de Convivência de Campo Grande. Os serviços incluem atividades voltadas à convivência e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

O Fest Kids segue até 28 de outubro, com a proposta de valorizar as experiências das crianças atendidas pela rede e ampliar as oportunidades de integração por meio de atividades culturais e recreativas.