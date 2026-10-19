Desfile de Brigadeiro Tobias reúne público de 1,5 mil pessoas neste domingo (18) – Agência de Notícias

Fotos: Marcel Herrera

Cerca de 1,5 mil pessoas compareceram à Avenida Bandeirantes, na manhã deste domingo (18), para prestigiar o desfile em comemoração à Semana Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), e contou com a participação de crianças e adultos de instituições civis e militares, que prestaram homenagem ao patrono do bairro.

O evento aconteceu em comemoração ao dia 4 de outubro, data de nascimento de Rafael Tobias de Aguiar, e foi viabilizado mediante envio de recursos de emenda do vereador Fábio Simoa.

A abertura ocorreu às 9h30, feita pela Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior (CPI-7), da Polícia Militar, seguida da execução do Hino Nacional Brasileiro. O prefeito Rodrigo Manga esteve representado pelo secretário de Governo (Segov), Sérgio Barreto, que esteve acompanhado dos secretários municipais Pedro Bueno (Habitação e Regularização Fundiaria – Sehab); da Fernanda Lamano (Cultura – Secult); mais o comandante-geral da Guarda Civil Municipal (GCM), Davi Dutra. O Poder Legislativo esteve representado pelo vereador Fábio Simoa.

“É uma alegria muito grande participar deste evento que é tradição no bairro Brigadeiro Tobias e reúne moradores das redondezas. Isso resgata tanto a memória sorocabana como de todo o Estado de São Paulo”, disse o secretário de Governo, Sérgio Barreto.

Pela principal via do bairro, ainda Associação de Reservistas do Brasil em Sorocaba (AREBS), Desbravadores e Aventureiros, Base de Apoio Regional de Sorocaba, E.M. “Tadeusz Jozefczyk”, E.E. “Brigadeiro Tobias”, E.M. “Milton Leite”, Colégio Dom Bosco, Centro Esportivo de Brigadeiro Tobias, Narcóticos Anônimos, Misses e Mister Sorocaba e Guarda Civil Municipal (GCM).

Já as organizações motorizadas que participaram da solenidade foram: 7º Batalhão da Polícia Militar do Interior (7º BPM/I), 15º Grupamento de Bombeiros, 5º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (5º BPAmb), Guarda Civil Municipal (GCM), Base de Apoio Regional de Sorocaba e Urbes – Trânsito e Transportes.

“Preparamos tudo com muito carinho e cuidado para que a população resgate a tradição do desfile em homenagem ao patrono da Polícia Militar, Brigadeiro Tobias. Com isso, os pequenos aprendem mais sobre esse pedaço da história da cidade e do estado além de relembrar a memória dos adultos”, relata a secretária da Cultura, Fernanda Lamano.

A auxiliar administrativo, Gabriela Ribeiro, de 28 anos, assistiu ao desfile acompanhada de toda a família na manhã deste domingo. “Vim acompanhar meu marido, que pertence a Guarda Civil Municipal. É a primeira vez que acompanho o desfile e acho interessante por resgatar a história da cidade e do estado”, relata.

Sobre Brigadeiro Tobias

Rafael Tobias de Aguiar sempre foi envolvido com a vida pública. Foi conselheiro do Governo Provincial, depois foi deputado providencial e deputado-geral, em várias legislaturas. Dez anos apenas após ter iniciado sua vida pública, ele chegou ao respeitável posto de presidente da Província de São Paulo, cargo que ocupou por duas vezes. Em seus mandatos, ganhou a admiração pública por conduzir ótimas gestões administrativas e investir o próprio salário em melhorias nas escolas e em obras públicas e de caridade.

Brigadeiro Tobias de Aguiar também foi um dos principais nomes do movimento liberal no século 19 e um dos líderes da Revolução Liberal de 1842. É considerado patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo.