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Governo de Minas mobiliza redes municipais de ensino para fortalecer participação no Simave 2026

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O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), está mobilizando as redes públicas de ensino – municipais e estadual – sobre a importância de garantir a participação dos estudantes nas avaliações do Sistema Mineiro de Avaliação e Equidade da Educação Pública (Simave) 2026, previstas para o período de 19 a 30/10. 

O Simave é uma das principais ferramentas da SEE/MG para acompanhar o desempenho dos estudantes da educação básica e fornecer informações que apoiam o planejamento de políticas públicas educacionais. Além disso, para as redes municipais ajuda a mensurar o indicador de desempenho  das redes municipais no âmbito do ICMS Educacional.

Entre as avaliações previstas para o Simave 2026, destaca-se a aplicação destinada aos estudantes do 2º ano do ensino fundamental. Os resultados contribuem para a produção das informações utilizadas na apuração do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), referência para acompanhar os avanços da alfabetização nas redes estadual e municipais. Em todo o estado, 80% das escolas dos anos iniciais do ensino fundamental que participam da avaliação são das redes municipais e 20% de escolas estaduais. 

“É a partir dos resultados nas avaliações que o estado e as redes municipais se qualificam ou não para receber o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), concedido pelo Ministério da Educação (MEC).O resultado leva em consideração a participação e a proficiência dos alunos. Por isso, é importante que os municípios garantam que os estudantes façam as provas”, destaca o secretário de Estado de Educação, Daniel Medrado. 

Minas Gerais conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro nas edições de 2024 e 2025. Além disso, 433 cidades mineiras também foram homenageadas com o Selo Ouro em 2025.  

Mobilização

Como parte do trabalho das redes públicas de ensino, a SEE/MG realizou, na última semana, uma live em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (Undime/MG). A reunião virtual teve como objetivo alinhar orientações para a realização das avaliações. 

Participaram prefeitos, secretários municipais de Educação, superintendentes regionais de ensino, articuladores municipais da Rede Nacional de Articulação de Gestão, Formação e Mobilização (Renalfa/MG), gestores escolares, equipes pedagógicas e técnicos da Secretaria.

Simave

O Simave contempla estudantes de diferentes etapas da Educação Básica, oferecendo um diagnóstico amplo do desempenho escolar. Na rede estadual, participam estudantes do 2º, 5º, 8º e 9º anos do ensino fundamental e do 2º e 3º anos do ensino médio. Nas redes municipais que formalizaram adesão ao sistema, a aplicação contempla estudantes do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental.

A subsecretária de Articulação Educacional, Cláudia Lara, destaca a importância da parceria entre estado e municípios na avaliação. “É um trabalho que exige diálogo, colaboração e o fortalecimento da parceria entre as redes de ensino, para que todos estejam alinhados e comprometidos com a participação dos estudantes e com a melhoria da qualidade da educação pública em Minas Gerais”.

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