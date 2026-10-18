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Motociclista morre após grave acidente em cruzamento de avenidas no São Vicente, em Boa Vista

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Foto: Reprodução

Um motociclista morreu após sofrer um grave acidente na noite desta quinta-feira, 15, no cruzamento da avenida Benjamin Constant com a rua Tacutú, bairro São Vicente, em Boa Vista.

O motociclista teria tentado fazer uma ultrapassagem enquanto um carro Pálio fazia uma conversão. Nesse momento ocorreu a colisão no cruzamento das avenidas que resultou na morte ainda no local.

Com o forte impacto, a vítima acabou sendo arremessada para debaixo do veículo e morreu no local. O motorista do carro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Roraima (HGR) em estado grave.

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CMBRR) uma das vítimas estava presa sob o automóvel, sendo retirada pela equipe da Companhia de Busca e Salvamento. A equipe de resgate prestou os primeiros socorros à segunda vítima, que apresentava escoriações pelo corpo e a encaminhou ao HGR com quadro clínico estável.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo do motociclista. Autoridades competentes irão apurar o caso.

Fonte: Da Redação

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