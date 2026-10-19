Pequenos negócios já representam 94% das empresas da Capital – CGNotícias

Por MRNews



Campo Grande contabilizou 148.531 empresas ativas em setembro de 2026, das quais 94,41% são microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) ou empresas de pequeno porte (EPPs). Os dados constam no Boletim Econômico referente ao mês de Setembro de Campo Grande, elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), com informações do DataSebrae e da Receita Federal.

O levantamento mostra que a Capital ampliou sua base empresarial em 44,02% desde março de 2020, quando havia 103.129 estabelecimentos ativos. Em setembro deste ano, os MEIs somavam 78.372 registros, seguidos pelas microempresas, com 48.132, e pelas empresas de pequeno porte, com 13.718.

A distribuição por atividade econômica evidencia a predominância do setor de serviços, que reúne 87.154 empresas, o equivalente a 58,68% do total. O comércio aparece em seguida, com 36.779 estabelecimentos, ou 24,76%. A construção civil contabilizou 12.537 empresas, enquanto a indústria registrou 10.795 e a agropecuária, 1.239.

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Os números também demonstram a participação de Campo Grande no ambiente de negócios estadual. Conforme o Boletim, a Capital concentra 41,29% das empresas ativas de Mato Grosso do Sul, que somavam 359.758 registros em setembro de 2026.

Assim, o secretário municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável, Ademar Silva Junior, destaca a importância em monitorar a evolução do ambiente de negócios para a gestão municipal “Os pequenos negócios têm participação expressiva na estrutura econômica de Campo Grande, movimentando diferentes setores e contribuindo para a geração de renda e oportunidades. Conhecer o perfil das empresas e acompanhar a evolução desses indicadores é fundamental para orientar ações que fortaleçam o ambiente de negócios e o desenvolvimento econômico da Capital”.

Em relação ao levantamento anterior, o total de empresas ativas apresentou pequena redução: passou de 149.147 em julho para 148.531 em setembro. Segundo a análise do boletim, a variação está relacionada principalmente à readequação dos registros de microempreendedores individuais, incluindo procedimentos da Receita Federal para identificar registros inativos e mudanças de enquadramento de MEIs para microempresas.

O levantamento contempla as informações periódicas dos indicadores econômicos de Campo Grande realizado pela Semades, através do Boletim Econômico, e podem ser consultados clicando aqui.

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