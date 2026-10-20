PF deflagra operação para apurar suspeita de crime de armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético



Foto: Polícia Federal



A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 16, a Operação Deep Storage 6, com o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Boa Vista.

A operação tem como objetivo aprofundar as investigações sobre a suspeita do crime de armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético.

O inquérito policial permanece em andamento, e as investigações prosseguirão com o objetivo de esclarecer as circunstâncias dos fatos e de reunir elementos probatórios que contribuam para a completa elucidação da conduta investigada.

Alerta

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.

Fonte: Da Redação

