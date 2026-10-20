Prefeitura inicia Campanha de Vacinação Antirrábica na zona rural de Boa Vista



A vacinação acontece em vários pontos da capital – Foto: Divulgação PMBV



A Campanha de Vacinação Antirrábica da Prefeitura de Boa Vista chegou à zona rural da capital. A ação itinerante, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), segue até 14 de novembro em diversas regiões. Além disso, nesta quinta-feira, 15, as equipes de Vigilância e Controle de Zoonoses estiveram nos polos 2 e 3 do PA Nova Amazônia.

Gratuita e obrigatória, sobretudo, a vacina contra a raiva é indicada para cães e gatos a partir dos três meses de vida. As equipes orientam os tutores a manter os animais sob controle, utilizando coleiras e guias para os cães e caixas de transporte para os gatos, primordialmente, no momento da vacinação.

Diferentemente da estratégia adotada na zona urbana, onde os tutores levam os animais aos pontos de vacinação, na zona rural as equipes vão até as residências, conforme explicou o diretor da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), Samuel Garça.

“Nossas equipes, primeiramente, vão de casa em casa, lote por lote, para imunizar o maior número de animais. A única forma de conter o vírus da raiva é com a vacina, é a melhor forma de proteger nossos bichos e a nossa própria família, já que a raiva tem 100% de letalidade”, explicou.

Confira os dias e locais de vacinação na zona rural

15/10 – PA Nova Amazônia (Polos 2 e 3)

16/10 – PA Nova Amazônia (Polos 4 e 5)

17/10 – PA Nova Amazônia (Polos 4 e 5), Vicinal do Limão e Região do Passarão

29/10 – Vicinal Água Boa 1 e 2

30/10 – Vicinal Maclaren e Igarapé do Preto

31/10 – Vicinal Maclaren 2, Vicinal Água Minera/Sola, Vicinal 379 Barra do Vento

03 e 04/11 – Truarú Vicinais 1A e 9

04/11 – Vicinal do Carrapato e Vicinal RR 321 A

05/11 – Vicinal 321 B (Bom Intento) e Igarapé Urubuzinho A

06/11 – Igarapé Urubuzinho B e Bom Intento RR 321 (Água Santa)

05 e 06/11 – Truarú Vicinais 7 e 8

07/11 – Bom Intento RR 321 (Água Santa), Vicinal Brasileirinho e Vicinal Bem-Te-Vi 1 e 2

09 a 13/11 – Truarú Vicinais 5 e 6

12/11 – Região do Colina Park (margem direita)

13/11 – Região do Colina Park (margem esquerda)

14/11 – Região do Eco Park e Vicinal Tio Preto 1 e 2

16 a 20/11 – Truarú Vicinais 1 a 4

Fonte: Da Redação

