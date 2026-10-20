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ATA DA 4ª SESSÃO PÚBLICA – CREDENCIAMENTO N.º 01/2026 – CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL NOS MODELOS SELF SERVICE, À LA CARTE E MARMITEX NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.

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4° Ata da Sessão Credenciamento 01 2026 – 20-10-2026Baixar
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Com o incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), coordenado pela FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e Cidadania), o 10º Festival Brincaturas & Teatrices será realizado pela Casa de Ensaio, em Campo Grande, neste sábado (30) e domingo (1º). O evento celebra a […]
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Bonito recebe primeiro certificado do projeto ‘Destinos Turísticos Inteligentes – DTI’ – Prefeitura Municipal de Bonito

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Bonito recebeu nesta semana o certificado ‘DTI em Transformação’, concedido pelo Ministério do Turismo como parte do Programa Turismo Futuro Brasil, cujo objetivo é apoiar a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações-chave para o fortalecimento e consolidação da estratégia de Destino Turístico Inteligente em doze municípios no Brasil. O certificado foi […]
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Prefeitura cumpre decisão judicial no Campo dos Alemães

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