ATA DA 4ª SESSÃO PÚBLICA – CREDENCIAMENTO N.º 01/2026 – CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL NOS MODELOS SELF SERVICE, À LA CARTE E MARMITEX NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS.

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Com o incentivo do FIC/MS (Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul), coordenado pela FCMS (Fundação de Cultura) e Setesc (Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e Cidadania), o 10º Festival Brincaturas & Teatrices será realizado pela Casa de Ensaio, em Campo Grande, neste sábado (30) e domingo (1º). O evento celebra a […]
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