Bonito destina 31 toneladas de vidro para reciclagem por meio do projeto Formigão – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras, destinou 31 toneladas de vidro para reciclagem por meio do projeto Formigão do Vidro. O material foi comercializado e será encaminhado à empresa VidroPorto, em São Paulo, para reaproveitamento industrial.

A iniciativa é realizada em parceria com a Morhena Limpeza, Coleta e Logística, enquanto a EuReciclo contribui com a articulação junto à indústria recicladora e disponibilizou o veículo Formigão, utilizado na operação.

O projeto oferece uma estrutura específica para a coleta de vidro, com atenção especial aos grandes geradores, como hotéis, restaurantes, bares e outros estabelecimentos comerciais e turísticos. A medida facilita a separação dos materiais na origem e amplia as possibilidades de reaproveitamento, reduzindo o descarte inadequado e a quantidade de resíduos encaminhados aos aterros sanitários.

Parceria com empresas fortalece a Política Lixo Zero

Além dos resultados na destinação dos resíduos, o Formigão do Vidro incentiva os empreendimentos locais a adotarem práticas mais sustentáveis, contribuindo para a separação correta e o encaminhamento adequado dos materiais recicláveis.

A iniciativa integra as ações voltadas à Política Lixo Zero em Bonito, promovendo a responsabilidade compartilhada entre o poder público, o setor empresarial e a cadeia industrial da reciclagem.

Em um município reconhecido por suas belezas naturais e pela atividade turística, a destinação adequada dos resíduos sólidos é uma medida importante para aliar o desenvolvimento econômico à conservação ambiental.

Com o encaminhamento de 31 toneladas de vidro para reciclagem, o projeto amplia as alternativas para o reaproveitamento de materiais e contribui para uma gestão de resíduos mais eficiente em Bonito.