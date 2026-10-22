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Minas em Transição transmite ao vivo primeira reunião da transição nesta sexta-feira (23/10)

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Saúde e economia estão na programação do Minas em Transição, espaço exclusivo do canal Rede Minas 2 dedicado à prestação de contas do Governo de Minas Gerais à sociedade e à transparência do processo de troca de comando. Nesta sexta-feira (23/10), o público acompanha a exibição da reunião de transição sobre saúde e a entrevista que trata das ações da Invest Minas.

Milena Pedrosa, presidente da Invest Minas, e Cássia Ximenes, secretária de Comunicação Social
Crédito: Black Dom / Rede Minas

Os programas e resultados na área da saúde são tema da primeira reunião de transição com secretários e gestores da administração pública direta e indireta. O encontro acontece às 14h, na Cidade Administrativa, e é transmitido ao vivo, para todo o estado, pela Rede Minas 2 e, para o Brasil, pelo streaming Minasplay e nas redes sociais do Governo de Minas.

Às 19h, é a vez do Minas em Transição Entrevista. O videocast, conduzido pela jornalista e secretária de Comunicação Cássia Ximenes, traz entrevista com a presidente da Invest Minas, Milena Pedrosa.

A gestora fala sobre as ações de promoção de investimento, os resultados em recursos injetados na economia e relembra casos de sucesso, como a criação do Lithium Valley Brazil. O projeto do governo mineiro foi lançado na bolsa de valores Nasdaq e colocou Minas no protagonismo mundial na cadeia do lítio.

O canal Minas em Transição pode ser sintonizado em quase 600 cidades mineiras. A sintonia da Rede Minas 2 em cada município pode ser consultada em redeminas.tv/como-sintonizar.

Já a plataforma de streaming Minasplay pode ser acessada por meio do site minasplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e na App Store.

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