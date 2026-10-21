Nova Iguaçu prorroga inscrições para o Programa Municipal de Artesanato

Artesãos têm até 30 de novembro para fazer ou atualizar o cadastro

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig) prorrogou até 30 de novembro as inscrições para o cadastro de novos artesãos e o recadastramento de profissionais que já integram o Programa Municipal de Artesanato da Prefeitura de Nova Iguaçu. O prazo anterior terminava em 16 de outubro.

O processo tem duas etapas. Primeiro, o artesão preenche um formulário pela internet. Depois, passa por uma avaliação presencial, na qual confecciona uma peça artesanal para a comissão avaliadora. Para participar, é preciso morar em Nova Iguaçu e apresentar comprovante de residência.

O recadastramento é destinado a quem já faz parte do programa e está com a carteira vencida ou fez o último cadastro ou recadastro até 2024. Quem está há quatro anos ou mais sem atualizar os dados deverá passar novamente pela avaliação presencial de habilidade e pela curadoria técnica.

A carteira permite que os artesãos participem de feiras e espaços de artesanato da cidade e tenham acesso a cursos e oficinas de qualificação profissional. O documento também abre a possibilidade de inscrição em eventos de artesanato no Rio de Janeiro e em outros estados e garante descontos na compra de materiais em lojas parceiras.

Criado em 2017, o programa já cadastrou cerca de 3 mil profissionais. Entre os espaços de venda estão 11 feiras de rua, a loja colaborativa Fenig Mais Top, no TopShopping, e o Quiosque das Artes, em Comendador Soares. Os artesãos também podem participar de eventos tradicionais da cidade, como as festas de Santo Antônio, de São Jorge e do Aipim.

Para se inscrever, acesse o edital e o formulário no site da Fenig: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/programadeartesanato/cadastramento/. As inscrições podem ser feitas on-line ou presencialmente, na sede da Fundação, na Rua Governador Portela, 812, segundo andar, no Centro de Nova Iguaçu.