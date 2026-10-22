Nova Iguaçu terá ônibus gratuitos e reforço na segurança no segundo turno das eleições

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai oferecer transporte público municipal gratuito neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições. A gratuidade será válida das 6h às 20h e tem como objetivo facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. O município conta com 615.377 eleitores, sendo o quarto maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro.

Assim como no primeiro turno, toda a frota municipal estará em circulação, com 292 ônibus distribuídos em 73 linhas. A gratuidade vale para os veículos convencionais e não contempla as linhas executivas.

A medida foi estabelecida por decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da Prefeitura em 29 de setembro. A determinação prevê a operação com toda a frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender à demanda do dia da votação.

A iniciativa segue as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que tratam da oferta gratuita de transporte coletivo urbano nos dias de eleição.

Guarda Municipal reforça patrulhamento

A Prefeitura também vai reforçar a segurança nas proximidades dos locais de votação instalados em escolas públicas. A Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, iniciou na quarta-feira (21) o patrulhamento nas escolas que receberão eleitores.

Até domingo, 100% do efetivo estará disponível para a operação. A ação busca prevenir ocorrências que possam comprometer o processo eleitoral, como furtos de cabos de energia elétrica.

A operação é realizada em parceria com o TRE-RJ. No dia da votação, os agentes poderão intervir em situações que exijam ação imediata, inclusive em casos de flagrante de práticas ilegais, como a boca de urna.

As equipes de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Serviços Delegados (SEMUSD) também terão a operação reforçada no domingo.

Na região central, haverá serviços de varrição pela manhã e após o encerramento da votação. Nas demais regiões do município, os trabalhos serão concentrados no turno da manhã.

Na segunda-feira (26), além dos roteiros habituais de coleta e limpeza, as equipes atuarão nos locais de votação dos bairros para recolher resíduos e garantir a organização dos espaços após o pleito.