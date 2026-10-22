ENTRETENIMENTO

Papa não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Papa não precisará de mais tratamento contra o câncer, dizem médicos

Por MRNews

O papa Leão XIV não precisará de mais nenhum tratamento após ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão na semana passada. A informação foi dada por seus médicos nessa quarta-feira (21), indicando que o tumor não havia se espalhado.

O anúncio foi feito no momento em que ainda não estava claro se o papa, nascido nos Estados Unidos, seguiria adiante com a viagem planejada ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, marcada para o período de 6 a 17 de novembro.

O pontífice, de 71 anos, passou por uma cirurgia em 13 de outubro para a remoção do lobo inferior do pulmão direito e foi diagnosticado com adenocarcinoma pulmonar, a forma mais comum de câncer de pulmão.

Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio

Flávio faz campanha em São Paulo; Lula teve ato em Belo Horizonte

Exames histológicos finais e análises de biologia molecular do tecido removido confirmaram o diagnóstico, com a doença permanecendo localizada, afirmaram os médicos em comunicado divulgado pelo Vaticano.

“Uma avaliação oncológica posterior confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional”, afirmaram o cirurgião-chefe do papa, Stefano Margaritora, e seu médico pessoal, Luigi Carbone.

Leão recebeu alta do hospital no sábado (17) e está retomando gradualmente suas atividades. Ontem, ele voltou à Praça de São Pedro para sua audiência semanal com os peregrinos.

Margaritora afirmou, na semana passada, que não havia “nenhuma razão clínica” que impedisse o papa de viajar para a América do Sul, mas o secretário de Estado do Vaticano indicou que o pontífice talvez precise ajustar o ritmo de sua agenda para facilitar a recuperação.

ONU aponta falta de isenção da Meta em eleição brasileira

Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula

*É proibida a reprodução deste conteúdo.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Viih Tube e Eliezer lamentam perda  ‘Você era nosso filho e nunca nos esqueceremos’

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Viih Tube e Eliezer lamentam perda  ‘Você era nosso filho e nunca nos esqueceremos de tudo que vivemos’ O influenciador digital Eliezer, de 34 anos, e sua esposa, a criadora de conteúdo **Viih Tube**, de 24 anos, compartilharam uma notícia triste com seus seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira, 17 de outubro de […]
ENTRETENIMENTO

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (28/09)

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O jogo entre Bayern de Munique x Bayer Leverkusen Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (28/09) às 16:30 hs . O mandante desta partida será o Bayern que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado. Bundesliga | 5ª Rodada Bayern de […]
ENTRETENIMENTO

Qual filme vai passar Quarta (26/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 26/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Filmes da Sessão da Tarde e Corujão desta Quarta-feira (26/03/2025) A programação de filmes desta quarta-feira, 26 de março de 2025, promete fortes emoções na TV aberta. Com um drama inspirador na Sessão da Tarde e um eletrizante […]