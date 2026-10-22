Prefeitura de João Pessoa leva Caravana do Cuidar ao Alto do Céu nesta sexta-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realiza, nesta sexta-feira (23), mais uma edição da Caravana do Cuidar, levando serviços gratuitos e ações de cidadania para mais perto da população. Desta vez, a iniciativa acontece no bairro Alto do Céu, na Rua Conselheiro Antônio Pereira dos Santos.

A população poderá contar com serviços de assistência social, saúde, orientação jurídica e cidadania, entre eles: atendimentos do Centro de Referência de Assistência Social (Cras); atualização do cadastro do Bolsa Família; emissão do Cartão SUS; orientações sobre defesa do consumidor do Procon-JP; atendimentos jurídicos por meio da Defensoria Pública; e ações da Junta de Serviço Militar.

A Caravana do Cuidar também contará com o programa de empreendedorismo ‘Eu Posso’, Acessuas Trabalho, com encaminhamentos para o mercado de trabalho, Ouvidoria, além da Feira Cultural com artesãos da própria comunidade.

A ação inclui ainda serviços como o programa Criança Feliz, atendimentos odontológicos por meio do Odontomóvel e ações de embelezamento, ampliando o cuidado com a população em diversas áreas. Dos serviços de saúde, a população terá à disposição atendimento médico, com encaminhamento para exames, vacinação, verificação de pressão arterial e testes rápidos de glicemia e ISTs.

A Caravana do Cuidar segue percorrendo os bairros da Capital semanalmente, fortalecendo o compromisso da gestão municipal em aproximar os serviços públicos das comunidades e garantir cidadania de forma ágil, humanizada e acessível.