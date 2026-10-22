Semob implanta mão única de tráfego em trecho de rua do Central Parque – Agência de Notícias

Fotos: Semob

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), alterou nesta quinta-feira (22) o sentido de trânsito em trecho da Rua Giuseppina Cagliero, no bairro Central Parque, Zona Oeste da cidade. A via passou a ter mão única de direção entre as Rua José Tótora e Rua Giuseppina Cagliero.

A mudança visa melhorar a circulação viária nesta região e demandou a implantação de 13 placas de trânsito e 70 metros quadrados de sinalização de solo.

A alteração é informada aos motoristas por meio de cavaletes e pela presença de agentes de trânsito. Os técnicos da Semob pedem aos condutores que redobrem a atenção para a nova forma de circulação.