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Transporte coletivo será gratuito em Boa Vista durante segundo turno das Eleições 2026

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22 de outubro de 2026 16:33


Os ônibus circularão pela capital neste domingo com 100% da frota



Foto: Divulgação/PMBV

Com o objetivo de garantir a mobilidade do cidadão no exercício do direito ao voto, a Prefeitura de Boa Vista anuncia a gratuidade do transporte público (ônibus) para toda a população neste domingo, 25. A medida atende a Resolução de nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na capital, a votação do segundo turno das eleições presidenciais ocorre das 7h até às 16h, no horário local. Os ônibus circularão pela capital neste domingo com 100% da frota, com frequência, itinerários e horários iguais ou superiores aos praticados em dias úteis. A ação está publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira, 22.

A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Emhur) poderá reforçar as linhas e estabelecer trajetos especiais para atender os locais com maior concentração de eleitores, exercendo também a função de fiscalizar o funcionamento do serviço. 

Táxis-lotação

A Prefeitura de Boa Vista também informou que neste domingo, 25, o serviço de táxis-lotação funcionará em horário estendido, das 14h até às 18h. 

Fonte: Da Redação





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