Casan executa limpeza de reservatórios em Faxinal dos Guedes

Foto: Divulgação/Casan

Como parte do programa de higienização das estruturas de abastecimento, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) executa na próxima terça e quarta-feira (27 e 28), limpezas nos reservatórios de água em Faxinal dos Guedes, no Oeste. A atividade visa garantir o controle de qualidade no abastecimento, que também inclui análises diárias nas Estações de Tratamento (ETAs) e nas redes de distribuição, para monitoramento até o hidrômetro, que é o ponto de entrega ao usuário.

ABASTECIMENTO

Para executar o serviço, será necessário reduzir o fornecimento de água na cidade entre 8h e 18h nos dois dias. O sistema será retomado a noite e a normalização será gradativa até a manhã do dia seguinte as limpezas. Em caso de fortes chuvas, o serviço será cancelado e reagendado para outra data, a ser comunicada à imprensa.

A CASAN agradece a compreensão e recomenda o uso econômico de água até a recuperação total do sistema. Para outras orientações e solicitação de serviços entre em contato com a Central de Atendimento pelos telefones 0800-048-0115 ou 0800-643-0195, além do aplicativo CASAN e Chat Online.