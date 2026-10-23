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Consultório Veterinário Móvel atenderá no Central Parque na próxima semana – Agência de Notícias

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23 de outubro de 2026

11:13

Por: Mariana Campos

O Consultório Veterinário Móvel atenderá, na próxima semana, de 26 a 29 de outubro, a partir das 8h30, cães e gatos de tutores de Sorocaba no Central Parque. A unidade móvel estará na Rua Érico Veríssimo, 191. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/consulta-clinica-veterinaria-movel-sede-do-canteiro-de-obras-da-empresa-casamax-central-parque/.

Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o projeto nasce com foco na descentralização do atendimento público veterinário, aproximando os serviços essenciais da população, especialmente em regiões de maior vulnerabilidade social e com dificuldade de acesso aos atendimentos convencionais.

No consultório móvel, de forma gratuita, são oferecidas consultas veterinárias preventivas, orientações aos tutores, avaliação clínica, acompanhamento básico de saúde animal e encaminhamentos quando necessários.

O público prioritário são as famílias em situação de vulnerabilidade social que possuam o Cadastro Único (CadÚnico) ativo, do Governo Federal, com renda familiar de até dois salários mínimos. Mais informações podem ser obtidas junto à Sema, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone: (15) 3219-2280.

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