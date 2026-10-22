Instituto Mirim Ambiental inaugura nova sede em imóvel cedido pela Prefeitura de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

O Instituto Mirim Ambiental de Bonito está de casa nova. A instituição inaugurou seu novo espaço, instalado na antiga Associação da Vila Marambaia, em imóvel cedido pela Prefeitura de Bonito para a instalação de sua sede e a continuidade das atividades socioambientais desenvolvidas com crianças e adolescentes.

O local, que antes estava sem uso, passa a receber as atividades da instituição, que trabalha na formação de novos cidadãos por meio de ações educativas, esportivas, culturais e ambientais. A iniciativa atende crianças e adolescentes do município e também desenvolve atividades que envolvem as famílias e a comunidade.

A cessão do espaço foi formalizada por meio do Termo Administrativo de Cessão de Uso nº 001/2026, assinado em 6 de abril de 2026. O documento autoriza a utilização de uma área pública municipal de 4.240,4691 metros quadrados, localizada na Vila Marambaia, para a instalação da sede do Instituto Mirim Ambiental de Bonito.

A medida tem como objetivo assegurar a continuidade das atividades socioambientais da organização, que atua no município desde 24 de março de 2014. A instituição é presidida por Francisco Solano Espíndola e desenvolve ações voltadas à cidadania, à convivência social, à capacitação e à conscientização ambiental.

Formação cidadã dentro e fora da sala de aula

O trabalho do Instituto Mirim Ambiental vai além das atividades tradicionais de ensino. A programação inclui conteúdos de cidadania, civismo, comportamento, disciplina, acompanhamento escolar, educação ambiental, noções de turismo, informática, legislação de trânsito, higiene, primeiros socorros, esporte e recreação.

A proposta é proporcionar experiências que contribuam para o desenvolvimento pessoal e social dos participantes, estimulando valores como respeito, solidariedade, cooperação e responsabilidade. A instituição também busca preparar os jovens para futuras oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho.

Entre as atividades oferecidas estão oficinas que aproximam o aprendizado da rotina dos alunos. Na cozinha pedagógica, por exemplo, são trabalhados hábitos de alimentação saudável, higiene, organização, aproveitamento de alimentos e separação de resíduos. Já o artesanato sustentável estimula a criatividade e a reutilização de materiais que poderiam ser descartados.

A horta educativa proporciona contato direto com a terra, o cultivo de hortaliças e o uso de adubos orgânicos, incentivando práticas sustentáveis e uma alimentação mais saudável. A produção pode ser utilizada no preparo dos lanches e, quando há excedente, destinada às famílias dos alunos.

A programação também contempla dança, artes, movimento, teatro de fantoches e interpretação, atividades que contribuem para o desenvolvimento da criatividade, da expressão, da consciência corporal e do trabalho em equipe.

Educação ambiental e participação comunitária

A conscientização sobre questões sociais e ambientais também faz parte da atuação do Instituto. Por meio de campanhas educativas e ações em parceria com outras entidades, os participantes recebem orientações sobre temas como segurança no trânsito, prevenção à violência, proteção dos direitos das crianças e adolescentes e inclusão da pessoa com deficiência.

Essas experiências permitem que os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos, participando de atividades de orientação e iniciativas voltadas à comunidade.

Com a nova sede, o Instituto Mirim Ambiental passa a contar com um espaço destinado à continuidade desse trabalho, que reúne educação, cidadania, sustentabilidade e desenvolvimento humano.

A Prefeitura de Bonito reconhece a importância de iniciativas que contribuem para a formação das novas gerações e para o fortalecimento dos vínculos comunitários. A disponibilização do imóvel representa o apoio do município à continuidade das atividades da instituição e ao trabalho realizado junto às crianças, aos adolescentes e às famílias de Bonito.