MPT apura carta de supermercado a funcionários com teor eleitoral

Por MRNews



O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) informou nesta sexta-feira (23) que registrou uma Notícia de Fato (NF) para apurar o envio de uma carta pela rede de Supermercados Zona Sul a seus funcionários, às vésperas da eleição.

No texto, a rede defende o “voto consciente” e que “chegou a hora de mudar”. Assinado pelo presidente da empresa, o documento “não cita nominalmente nenhum candidato, mas defende uma revisão de prioridades, posturas e modelos”.

O documento foi denunciado pelo vereador Rick Azevedo (Psol), eleito deputado federal. Ele escreveu que “a rede de supermercados de elite da zona sul distribuiu aos funcionários uma carta assinada pelo presidente da empresa em defesa do “voto consciente”. O texto fala em “esgotamento de ciclo e “necessidade de mudança”.

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“Isso é assédio eleitoral. Cadê o TSE?”, disse o parlamentar.

No documento, a rede Zona Sul descreve que o Brasil é um país que enfrenta três formas de esgotamento: ético, moral e de modelo. “O primeiro estaria relacionado à perda de espaço dos princípios e da responsabilidade com o interesse público. Já o segundo seria marcado pela deterioração da confiança nas instituições e pela naturalização de situações que deveriam provocar indignação”.

A Agência Brasil não conseguiu contato com a direção da rede de supermercados Zona Sul. O espaço segue aberto para manifestação.

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