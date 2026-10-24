ENTRETENIMENTO

MPT apura carta de supermercado a funcionários com teor eleitoral

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em MPT apura carta de supermercado a funcionários com teor eleitoral

Por MRNews

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) informou nesta sexta-feira (23) que registrou uma Notícia de Fato (NF) para apurar o envio de uma carta pela rede de Supermercados Zona Sul a seus funcionários, às vésperas da eleição.

No texto, a rede defende o “voto consciente” e que “chegou a hora de mudar”.  Assinado pelo presidente da empresa, o documento “não cita nominalmente nenhum candidato, mas defende uma revisão de prioridades, posturas e modelos”.

O documento foi denunciado pelo vereador Rick Azevedo (Psol), eleito deputado federal. Ele escreveu que “a rede de supermercados de elite da zona sul distribuiu aos funcionários uma carta assinada pelo presidente da empresa em defesa do “voto consciente”. O texto fala em “esgotamento de ciclo e “necessidade de mudança”.

Moraes determina bloqueio de até R$ 6 bilhões do advogado Willer Tomaz

Ministra rejeita ação que pedia transporte interestadual na eleição

“Isso é assédio eleitoral. Cadê o TSE?”, disse o parlamentar.

No documento, a rede Zona Sul descreve que o Brasil é um país que enfrenta três formas de esgotamento: ético, moral e de modelo. “O primeiro estaria relacionado à perda de espaço dos princípios e da responsabilidade com o interesse público. Já o segundo seria marcado pela deterioração da confiança nas instituições e pela naturalização de situações que deveriam provocar indignação”.

A Agência Brasil não conseguiu contato com a direção da rede de supermercados Zona Sul. O espaço segue aberto para manifestação.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia zagueiras finalistas

Dólar fecha abaixo de R$ 5 e recua 1,58% na semana

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

João Augusto Liberato revela algo inédito sobre Gugu em documentário emocionante

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews João Augusto Liberato revela algo inédito sobre Gugu em documentário emocionante Cinco anos após a trágica morte de Gugu Liberato, João Augusto, filho do apresentador, emocionou ao compartilhar detalhes de seu último encontro com o pai. No documentário Gugu, Simples Assim, do PlayPlus, João relembrou o momento em que Gugu chegou à casa […]
ENTRETENIMENTO

Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro 

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre as explicações enviadas pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro à Corte. O prazo começou a contar por volta das 10h30 de hoje e será encerrado na manhã de quarta-feira […]
ENTRETENIMENTO

SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SABADO 06/01 Sábado, 06/01/2024 04:10 Corujão II – Vazante 06:00 Globo Repórter 06:50 É de Casa 11:45 Praça TV – 1ª Edição 12:50 Parabólicos 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:10 Sessão […]