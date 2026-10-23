Parque Tecnológico de Sorocaba organiza missão empresarial para a Expo Paraguay Brasil 2026 – Agência de Notícias

Comitiva busca aproximar empresas, startups e instituições dos dois países, ampliar oportunidades de negócios e fortalecer a cooperação em tecnologia, inovação e indústria

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) está organizando uma missão empresarial para participar da 17ª edição da Expo Paraguay Brasil 2026, que acontece de 11 a 13 de novembro, no Centro TASK do Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), em Hernandarias, no Paraguai. A iniciativa busca aproximar empresários, empreendedores, startups e instituições dos dois países, criando oportunidades de negócios, parcerias tecnológicas e intercâmbio de experiências.

Com o tema “Tecnologia, Inovação e Indústria 4.0”, a feira é um dos principais ambientes de integração empresarial entre Brasil e Paraguai. A participação do PTS pretende ampliar a presença de empresas de Sorocaba e região no mercado internacional e fortalecer as conexões do ecossistema regional de inovação com novos parceiros e oportunidades de investimento.

A programação da missão começa em 10 de novembro, com visitas técnicas ao Parque Tecnológico Inteligente Taiwan-Paraguai e à Zona Franca Global de Ciudad del Este. Nos dias seguintes, os participantes terão acesso às atividades da Expo, incluindo exposições, conferências, rodadas de negócios e encontros com especialistas e lideranças empresariais.

PTS aproxima empresas de novos mercados

A missão terá como ponto de apoio um estande de 30 metros quadrados do Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), estruturado para a apresentação das empresas participantes, reuniões e conexões comerciais. O pacote também prevê credenciais para a feira e para a rodada de negócios, equipe de apoio, visitas técnicas e atividades de networking.

A proposta é oferecer aos participantes mais do que acesso à programação do evento, ensejando a oportunidade de estabelecer contatos estratégicos, conhecer novos modelos de negócios e avaliar possibilidades de cooperação ou expansão internacional com o suporte da comitiva.

A programação também prevê um meet up com autoridades paraguaias, representantes de instituições e empresários locais, incluindo lideranças políticas e representantes da Zona Franca Internacional de Ciudad del Este. O encontro pretende também aproximar os participantes da missão de pessoas estratégicas do ambiente empresarial paraguaio, favorecendo a troca de experiências, a criação de contatos e a identificação de possíveis parcerias comerciais.

O interesse pelo mercado paraguaio está relacionado, entre outros fatores, às condições oferecidas pelo país para determinadas atividades industriais e de serviços. O regime de maquila, modelo paraguaio que oferece incentivos tributários a empresas habilitadas para produzir bens ou prestar serviços destinados à exportação, por exemplo, movimentou US$ 1,262 bilhão em exportações em 2025, crescimento de 13,8% em relação ao ano anterior. O Brasil foi o destino de 63,6% dessas exportações, segundo os dados apresentados no material de divulgação da missão.

Entre os segmentos que podem encontrar oportunidades estão: autopeças, manufatura, plásticos, indústria têxtil, produtos farmacêuticos, tecnologia e serviços. A avaliação das possibilidades, porém, depende das características de cada negócio, das exigências legais e das condições específicas de operação no país vizinho.

Investimento em conexões e oportunidades

O investimento previsto para integrar a missão é de R$ 8.700 por pessoa. A organização destaca que o valor contempla uma estrutura de participação empresarial, com espaço de exposição, apoio durante a programação, atividades de relacionamento e visitas técnicas. A proposta é facilitar o acesso dos empresários a interlocutores e ambientes que poderiam exigir maior esforço de articulação em uma viagem individual.

De acordo com o presidente do PTS, Nelson Cancellara, participar de uma missão como essa é investir na abertura de mercados, no conhecimento e na construção de relacionamentos que podem gerar resultados para a empresa ao longo do tempo.

“O empresário não vai apenas conhecer uma feira: terá a oportunidade de apresentar seu negócio, conversar com potenciais parceiros, entender melhor o ambiente empresarial paraguaio e identificar caminhos para ampliar sua atuação. Queremos que essa experiência se traduza em novas oportunidades, competitividade e desenvolvimento para as empresas de Sorocaba e região”, afirma Cancellara.

Inovação e desenvolvimento regional

A participação do PTS também tem uma dimensão estratégica para o desenvolvimento de Sorocaba e da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), ao estimular a internacionalização das empresas locais e a aproximação com outros ambientes de inovação.

Para startups e empreendedores, o contato com empresas, investidores, instituições de pesquisa e parques tecnológicos pode abrir caminhos para parcerias, intercâmbio de conhecimento e acesso a novos mercados. Para empresas já consolidadas, a missão representa uma oportunidade de avaliar fornecedores, clientes, possibilidades de expansão e modelos de produção.

Os possíveis benefícios vão além dos negócios individuais. A ampliação das relações comerciais e tecnológicas pode contribuir para fortalecer cadeias produtivas, estimular a inovação, favorecer a geração de empregos qualificados e ampliar a competitividade regional. Esses resultados dependem, naturalmente, da concretização das parcerias e dos investimentos identificados durante a missão.

Ao aproximar o ecossistema de Sorocaba de iniciativas empresariais e tecnológicas paraguaias, o PTS busca contribuir para que o conhecimento, a inovação e as relações internacionais se convertam em oportunidades de desenvolvimento econômico e social para a região.

Como participar

Empresários, empreendedores e representantes de empresas interessados em integrar a missão podem obter informações sobre as condições de participação e a disponibilidade de vagas com a organização.

O investimento informado é de R$ 8.700 por pessoa. Os contatos para informações e adesão podem ser feitos diretamente com Carlos Hissa Leite pelo e-mail carlos@nexusglobal.com.br ou pelo telefone| (11) 98232-0948; ou com Ana Clara Goes pelo e-mail eventos@agenciainova.org.br ou telefone (15) 99674-8072.

Serviço

Expo Paraguay Brasil 2026

Data: 11 a 13 de novembro

Local: Centro TASK, Parque Tecnológico de Itaipu (PTI), Hernandarias, Alto Paraná, Paraguai