Polícia Civil apreende mais de 20 kg de drogas e prende homem em Boa Vista



A droga apreendida deve ser incinerada – Foto Divulgação/FICCO



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) apreendeu mais de 20 quilos de drogas, entre skunk e cocaína, e prendeu em flagrante um homem de 43 anos, identificado pelas iniciais A. M. A., suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu na quinta-feira (22), no bairro Jóquei Clube, zona Oeste de Boa Vista.

A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), vinculada ao Departamento de Narcóticos (Denarc), conduziu a operação com apoio do Núcleo de Inteligência (NI). A equipe investigou o caso por cerca de dez dias e identificou indícios de distribuição de entorpecentes e de tentativa de burlar o monitoramento por tornozeleira eletrônica.

Segundo o delegado titular da DRE, Julio Cesar da Rocha, a investigação começou após o Núcleo de Inteligência receber informações sobre o possível envolvimento do suspeito com o tráfico. Além disso, o homem é reincidente nesse crime e tem condenação por homicídio.

A partir dessas informações, os policiais identificaram os endereços residencial e profissional do investigado e acompanharam sua rotina. Durante as diligências, a equipe também encontrou indícios de que ele utilizava materiais para tentar bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica e dificultar o monitoramento de seus deslocamentos.

De acordo com a investigação, o suspeito saía de casa e seguia para uma loja de estética automotiva onde trabalhava. Os policiais apuram se ele utilizava o estabelecimento como referência para aparentar o cumprimento da rotina monitorada enquanto, supostamente, distribuía drogas.

Polícia apreendeu drogas, veículos e balança

Com o avanço das investigações, os policiais abordaram o suspeito em via pública, no bairro Jóquei Clube. Na ocasião, encontraram cerca de três quilos de uma substância semelhante a skunk no carro que ele utilizava.

Em seguida, durante buscas em locais frequentados pelo investigado, os agentes apreenderam mais de 17 tabletes da mesma substância, além de uma balança de precisão e cerca de cinco porções de cocaína.

A equipe também apreendeu o carro utilizado pelo suspeito, uma Saveiro, e uma motocicleta Honda Biz, localizada no trabalho dele. Os policiais encaminharam os materiais recolhidos para perícia técnica.

Segundo o delegado, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. No momento da abordagem, ele estava acompanhado de outras duas pessoas. No entanto, os elementos reunidos até então não permitiram vincular os dois à atividade criminosa. A Polícia Civil continuará apurando uma possível participação deles no esquema.

Suspeito tem condenação por homicídio

Ainda conforme a investigação, o homem tem ligações com uma organização criminosa. Sua condenação por homicídio está relacionada à chacina ocorrida na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Roraima, quando 33 pessoas morreram.

Por fim, a Polícia Civil apresentou o investigado à Audiência de Custódia nesta sexta-feira (23).

