Prefeitura divulga roteiros turísticos de João Pessoa durante evento nacional e promove festa de encerramento

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), está potencializando os roteiros turísticos da capital paraibana durante a 15ª edição do Brazil Travel Market (BTM), que iniciou nesta quinta-feira (22) e segue até a sexta-feira (23), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A feira de turismo é considerada o maior B2B do Norte e Nordeste e deve reunir 5 mil profissionais do turismo nacional e internacional por dia.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, a participação da capital paraibana no BTM é muito importante pela relevância da feira, que tem grandes potenciais de promoção turística. “Estamos divulgando e continuando com o trabalho de promoção da cidade de João Pessoa em um evento que reúne os principais agentes de viagem e operadores de turismo do Brasil, mantendo o contato direto com os profissionais que fazem a venda direta com o público final”, afirmou.

Além de manter o contato direto com os profissionais, Daniel Rodrigues terá uma agenda de reuniões com executivos de algumas das maiores operadoras de turismo do Brasil, contato que pode contribuir para ampliar as parcerias para potencializar ainda mais a capital paraibana no mercado nacional.

O secretário de Turismo afirmou ainda, que a Prefeitura vai promover a festa de encerramento, no começo da noite desta sexta-feira. “Se Deus quiser, pelo segundo ano consecutivo, estaremos fazendo o encerramento da feira com o tema ‘João Pessoa’. Parceiros importantes estarão presentes, como agências, operadoras. Eu tenho certeza que o Brazil Travel Market vai ser fechado com chave de ouro com a queridinha do Brasil”, pontuou Daniel Rodrigues.

A atração da festa será o cantor cearense Bendor, que tem a sua identidade cultural pautada no “Brasilidades”. O artista mistura ritmos como axé, forró, pop-rock e MPB e sempre é comparado com o estilo descontraído e energia no palco ao baiano Saulo Fernandes, apontado pelos críticos da música. “Será uma bela festa de encerramento”, completou Daniel Rodrigues.