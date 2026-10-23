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Prefeitura intensifica serviços de roçada em espaços públicos de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras, intensificou os serviços de roçada em diferentes pontos da cidade. As equipes estão atuando em prédios públicos e áreas de uso coletivo, contribuindo para a limpeza e a conservação dos espaços.

Entre os locais atendidos estão a Rodoviária Municipal, a CEI – Vera Lucia Ghizzi Figueiredo, a Escola Municipal João Alves da Nóbrega, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a região próxima ao Rincão Atacadista.

Com as chuvas registradas nas últimas semanas, o crescimento da vegetação ocorre de forma mais rápida, exigindo maior frequência nos serviços de roçada. Diante disso, as equipes ampliaram os trabalhos para atender diferentes regiões e manter os espaços públicos em boas condições de uso.

A ação faz parte dos serviços de manutenção realizados pelo município, que incluem a conservação de áreas públicas e o cuidado com os espaços utilizados diariamente pela população.

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