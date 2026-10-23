Prefeitura realiza patrolamento e cascalhamento na Estrada do Aquário, em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, vistoriou na manhã desta sexta-feira (23) os serviços de patrolamento e cascalhamento em trechos da Estrada do Aquário, que dá acesso ao atrativo turístico Aquário Natural e ao Loteamento Três Rios.

Os trabalhos fazem parte do cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que atua na manutenção das estradas do município para melhorar as condições de tráfego e facilitar o deslocamento de moradores, trabalhadores e visitantes.

As chuvas registradas nas últimas semanas prejudicaram as condições de diversas estradas, tornando necessária a execução de serviços de recuperação e conservação dos acessos.

A Prefeitura de Bonito mantém os trabalhos conforme o planejamento da pasta, priorizando os pontos que necessitam de melhorias para garantir melhores condições de circulação nas vias urbanas e rurais do município.