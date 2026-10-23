Previsão do tempo para Minas Gerais nesta sexta-feira, 23 de outubro

A previsão do tempo para esta sexta-feira (23/10) é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo/Alto Paranaíba, Central Mineira, Oeste, Sul/Sudoeste/Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Rio Doce/Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 11° e a máxima de 38° C.

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