Santa Catarina realiza encontro internacional de doação de órgãos e transplantes

Foto: Agência Mafalda Press

Com a participação presencial e online de profissionais de Santa Catarina, do Brasil e de outros países, o Estado realiza, entre os dias 21 e 23 de outubro, o V Fórum Internacional do Sistema Nacional de Transplantes, o V Encontro de Coordenadores Estaduais de Transplantes e o XXXIV Curso de Formação de Coordenadores Hospitalares de Transplantes de Santa Catarina. O evento ocorre no Hotel Cambirela, em Florianópolis, e reúne autoridades nacionais e internacionais, coordenadores e profissionais que atuam nas áreas de doação e transplante de órgãos e tecidos.

Após a abertura no primeiro dia, o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregou homenagens a representantes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (BOA/CBMSC) e do Serviço Aeropolicial da Polícia Civil de Santa Catarina (SAER/PCSC), parceiros da Saúde Estadual que contribuem com o transporte ágil e seguro dos órgãos doados.

“É um evento que já está consolidado no calendário da Saúde de Santa Catarina. Conseguimos reunir não só a rede de saúde do Estado, mas também todos agentes que fazem parte desse processo em nível nacional e internacional. É um fórum que traz um aprendizado muito grande para quem está no dia a dia e também para nossas equipes, para que possamos melhorar cada vez mais os resultados”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da SC Transplantes, o encontro tem como objetivo disseminar conhecimentos, promover a troca de experiências e discutir estratégias para aprimorar todas as etapas do processo de doação e transplante, desde a identificação de potenciais doadores até o efetivo aproveitamento dos órgãos.

O secretário destaca ainda o desempenho catarinense na área e a importância da atualização permanente dos profissionais. “Santa Catarina é referência não só na captação, mas também na efetivação dos transplantes. Somos líderes nacionais em doação, e, para isso acontecer, existe um trabalho das equipes nos hospitais, com diálogo e articulação. Esse trabalho precisa estar sempre sendo atualizado e aprimorado, considerando também as experiências internacionais”, ressalta.

Para o coordenador da SC Transplantes, Joel de Andrade, o encontro é uma oportunidade para aprofundar as discussões sobre o processo de doação e transplante e compartilhar a experiência construída no Estado ao longo de mais de duas décadas.

“O evento tem por finalidade aprofundar as discussões em todo o processo de doação e transplantes. Vamos relatar nossa experiência de 21 anos bem-sucedida na coordenação de transplantes. Neste ano, haverá uma ênfase na questão do aproveitamento de órgãos, com duas sessões dedicadas ao tema, para que possamos, no futuro, transplantar mais com as doações que já temos”, explica Joel de Andrade.

Ao longo dos três dias, o encontro promove a atualização profissional e o intercâmbio de conhecimentos entre equipes estaduais, nacionais e internacionais. A iniciativa busca fortalecer a integração entre os serviços, aperfeiçoar os processos de trabalho e contribuir para que mais órgãos doados possam ser efetivamente utilizados em transplantes, beneficiando pacientes que aguardam por uma nova oportunidade de vida.

“O Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo, mas precisamos seguir melhorando, fazer mais doações e transplantes. Santa Catarina faz isso muito bem há bastante tempo, com um modelo bem-sucedido que pode ser replicado para diversas outras regiões do país. Esse evento é muito importante porque leva a experiência de Santa Catarina para o restante do país e amplia a discussão para além das centrais de captação, pois engloba todos os envolvidos, desde quem trabalha com a notificação de doação até quem atua diretamente na realização dos transplantes”, reforça a presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), Taina Veras de Sandes Freitas.

A programação reúne as coordenações de transplantes e profissionais da área de Santa Catarina, coordenadores das centrais estaduais de transplantes de todo o país, representantes da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), integrantes do Ministério da Saúde e representantes de coordenações nacionais de transplantes de outros países.

Mais informações:

Gabriela Ressel e Robson Valverde

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde(48) 99134-4078

e-mail: imprensa@saude.sc.gov.br

Nos siga no instagram @saude.sc