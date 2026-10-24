Caravana do Cuidar presta assistência aos moradores do Alto do Céu com diversos serviços

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), realizou, nesta sexta-feira (23), mais uma edição da Caravana do Cuidar, levando serviços gratuitos de saúde, assistência social, cidadania e bem-estar aos moradores do Alto do Céu. A iniciativa tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, facilitando o acesso a atendimentos essenciais e contribuindo para a garantia de direitos.

A secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Késsia Liliana Bezerra, destacou a importância de a população aproveitar a oportunidade para buscar os serviços e esclarecer dúvidas. “Uma oportunidade para os moradores procurarem os atendimentos e tirarem suas dúvidas. Tudo é organizado da melhor forma possível para acolher a população e atender às suas necessidades. A Prefeitura está aqui para garantir que os serviços cheguem a quem precisa, facilitando o acesso aos direitos e promovendo mais cidadania”, ressaltou.

A chegada da Caravana do Cuidar ao Alto do Céu também foi resultado da articulação de lideranças comunitárias que acompanham de perto as necessidades dos moradores. Juan dos Santos, representante do projeto Alto do Céu em Ação, foi responsável por solicitar a realização da iniciativa no bairro e destacou a importância da parceria com a Prefeitura para ampliar o acesso aos serviços públicos.

Segundo ele, o trabalho social desenvolvido junto à comunidade vai além das atividades culturais, envolvendo o acompanhamento das famílias e o auxílio na busca por soluções para demandas cotidianas, como atualização do Cadastro Único, questões relacionadas ao Bolsa Família e acesso a serviços de saúde. “Nosso trabalho não é apenas cultural. A gente também acompanha as famílias e procura ajudar os moradores a resolver suas demandas. Muitas vezes, as pessoas não têm como se deslocar ou encontram dificuldades para chegar aos locais onde esses serviços são oferecidos. Por isso, a Caravana do Cuidar é tão importante. Ela chega à comunidade e facilita esse acesso. Sou muito grato por essa parceria e espero que a gente possa receber a Caravana novamente”, afirmou.

Para quem aproveitou a oportunidade, a presença dos serviços públicos nas ruas do bairro representou mais facilidade para resolver pendências e receber orientações. Eduarda Carneiro foi atendida pela Defensoria Pública e elogiou o serviço oferecido durante a ação. “É muito positivo ter esse atendimento aqui perto da gente. Nem sempre é fácil se deslocar para resolver essas questões, então ter esse serviço na comunidade ajuda muito. A gente consegue buscar orientação, esclarecer dúvidas e entender melhor nossos direitos”, destacou.

Geralda de Melo é outra moradora que também aproveitou a Caravana do Cuidar. Ela buscou atendimento médico e levou a neta para uma avaliação odontológica. Durante o atendimento, a criança recebeu orientações sobre higiene bucal e cuidados básicos para manter a saúde dos dentes. “Fiquei feliz com o serviço aqui na minha rua. Conversei com o médico e peguei encaminhamento para meus exames. E a minha neta também foi bem atendida”, relatou.

Atendimentos – Ao longo da manhã, a Caravana do Cuidar registrou 290 atendimentos, distribuídos entre os serviços disponibilizados. Foram 18 atendimentos pelo CRAS, cinco pelo Acessuas Trabalho, 40 no Cadastro Único, 53 relacionados ao Cartão SUS e dois pelo programa Eu Posso. Na área da saúde, foram realizados cinco atendimentos para aferição da pressão arterial, 20 testes rápidos, 25 consultas médicas, nove vacinações, 12 atendimentos odontológicos, dez avaliações dentárias e 35 sessões de auriculoterapia.

A ação também contabilizou 20 atendimentos da Defensoria Pública, 25 serviços de corte de cabelo, seis atendimentos pelo Procon-JP e cinco pela Junta Militar.

Projeto – A Caravana do Cuidar integra as ações da Prefeitura de João Pessoa voltadas à promoção da cidadania e à ampliação do acesso aos serviços públicos. Ao levar diferentes atendimentos para os bairros e as comunidades, a iniciativa fortalece a presença