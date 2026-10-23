Eleições 2026: confira os locais de votação e os horários do transporte rural em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito reúne as principais informações para os eleitores que participarão do segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25 de outubro. A relação inclui os locais de votação e suas respectivas seções eleitorais, além dos itinerários e horários do transporte destinado aos moradores da zona rural.
Em Mato Grosso do Sul, a votação será realizada das 7h às 16h, conforme o horário local. A orientação é que os eleitores consultem previamente o endereço do local de votação e o número da seção eleitoral, a fim de evitar contratempos.
Locais de votação e seções eleitorais
Confira os endereços dos locais de votação no município e as respectivas seções eleitorais:
1. FUNLEC – Colégio Honorato Jacques
- Endereço: Avenida Coronel Pilad Rebuá, 2.400.
- Seções: 27 e 28.
2. Escola Municipal Izaura Pinto Guimarães
- Endereço: Rua das Safiras, 615, Rincão Bonito (Marambaia).
- Seções: 49, 51, 54, 57 e 58.
3. Escola Municipal Manoel Inácio de Farias
- Endereço: Rua Lúcio Borralho, 897, Vila Donária.
- Seções: 19, 31, 37, 43 e 64.
4. Escola Municipal Rural Águas do Miranda
- Endereço: Rua Honorina Farias, distrito de Águas do Miranda, zona rural.
- Seções: 29 e 47.
5. Escola Municipal Rural Guaicurus – Ozório Jacques
- Endereço: Assentamento Projeto Guaicurus, Lote 01, Quadra 9, zona rural.
- Seções: 25 e 26.
6. Escola Municipal João Alves de Arruda
- Endereço: Rua Nakaba Matsumoto, 340, Jardim Andreia.
- Seções: 24, 38, 55 e 60.
7. Escola Municipal Vitalina Vargas Machado
- Endereço: Rua Vitalina Vargas Machado, 500, Vila Machado.
- Seções: 23, 42 e 53.
8. Escola Municipal João Alves da Nóbrega
- Endereço: Rua Santana do Paraíso, 1.629, Vila América.
- Seções: 16, 17, 18, 40, 44 e 59.
9. Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira
- Endereço: Avenida Heron do Couto, 190, Vila Jaraguá.
- Seções: 14, 32, 36, 41, 45, 62 e 67.
10. Colégio de 1º Grau Sagrada Família
- Endereço: Rua Coronel Nelson Felício, s/n, Centro.
- Seções: 8, 12, 13, 46 e 56.
11. Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes
- Endereço: Rua 31 de Março, 1.839, Centro.
- Seções: 9, 10, 15, 20, 21, 22, 30, 34, 39, 50, 61 e 66.
12. Escola Estadual Luiz da Costa Falcão
- Endereço: Rua Coronel Pilad Rebuá, 1.022, Vila Donária.
- Seções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33, 48, 52, 63 e 65.
Transporte de eleitores da zona rural
A Justiça Eleitoral divulgou, por meio do Edital nº 18 – TRE/ZE030, os itinerários do transporte destinado aos eleitores residentes na zona rural de Bonito. O serviço será realizado sob supervisão da Justiça Eleitoral, com veículos e motoristas credenciados, seguindo as linhas e os trajetos utilizados pelo transporte escolar do município.
Confira os horários e pontos de embarque previstos:
Linha Curé
- Saída: 6h, na Fazenda Baraúna.
- Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 11h.
Linha Izolina
- Saída: 10h40, na Fazenda Cristo Rei.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Mutum
- Saída: 6h, na Fazenda Coqueiro.
- Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 11h.
Linha Laudejá
- Saída: 5h, na Fazenda São Sebastião.
- Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 11h.
Linha Gruta
- Saída: 11h, na Fazenda São João da Serra.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Arco-Íris
- Saída: 10h30, na Fazenda Arco-Íris.
- Chegada: 13h, em frente à Escola Municipal João Alves da Nóbrega, seguindo posteriormente para o prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 16h, com saída em frente ao prédio da Polícia Militar e parada para embarque na escola.
Linha Pé de Cedro
- Saída: 11h, em frente ao prédio da Polícia Militar, seguindo pelo itinerário original do transporte escolar até o Assentamento Pé de Cedro.
- Chegada ao centro: 12h30, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Nova saída: 17h.
Linha Quati
- Saída: 11h, na Fazenda Aquaria, com atendimento de suporte à Linha Estância Formosa.
- Chegada: 13h30, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Pitangueiras
- Saída: 11h, na Chácara Encontro das Pedras, no Assentamento Serro Alegre.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Lalima
- Saída: 10h, na Fazenda U6.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha São Paulo
- Saída: 10h, na Fazenda Santo Antônio.
- Chegada: 13h30, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Projeto Vivo
- Saída: 11h, no Projeto Vivo.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Morro Grande
- Saída: 10h40, na Fazenda Morro Grande.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Capelinha
- Saída: 10h, na Chácara do Chico.
- Chegada: 11h35, na rodovia, na Fazenda do Gariba, onde haverá baldeação para o ônibus da Linha São Paulo.
Linha Palmares do Peixe
- Saída: 9h50, na Fazenda Certeza.
- O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar, com baldeação para a Linha Lalima.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Pesqueiro do Noé
- Saída: 7h, no Pesqueiro do Noé.
- O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar até o distrito de Águas do Miranda.
- Retorno: 15h.
Linha Santa Maria
- Saída: 7h20, na Fazenda Paraíso.
- O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar, prestando suporte à Linha Monte Castelo até o distrito de Águas do Miranda.
- Retorno: 15h.
Linha Monte Castelo
- Saída: 6h30, na Fazenda Chaiene.
- O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar, com baldeação para o ônibus da Linha Santa Maria até o distrito de Águas do Miranda.
- Retorno: 15h.
Linha Volta Grande
- Saída: 7h, no Pesqueiro Rancho do Carlinhos.
- O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar até o distrito de Águas do Miranda.
- Retorno: 15h.
Linha Projeto Guaicurus
- Primeiro trajeto: saída às 7h, na Escola Ozório Jacques, no Projeto Guaicurus, com chegada prevista para as 8h30 no mesmo local. Retorno às 11h.
- Segundo trajeto: saída às 13h, também na Escola Ozório Jacques, com chegada prevista para as 14h30. Retorno às 16h30.
Linha Morraria
- Primeiro trajeto: saída às 7h, na Escola Ozório Jacques, no Projeto Guaicurus, com chegada prevista para as 8h30 no mesmo local. Retorno às 11h.
- Segundo trajeto: saída às 13h, na Escola Ozório Jacques, com chegada prevista para as 14h30. Retorno às 16h30.
Linha Vila Rica
- Saída: 6h, no Projeto Guaicurus.
- Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 10h, com chegada prevista para as 12h na Escola Ozório Jacques, no Projeto Guaicurus.
Linha És Morros
- Saída: 6h, na Fazenda Marambaia.
- Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 11h.
Linha São Geraldo
- Saída: 11h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- O trajeto seguirá pela Rua Monte Castelo e pelo itinerário original do transporte escolar, passando pela Fazenda São Geraldo, Retiro 3, Retiro do Vinícius e Retiro Pindaíba.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Santo Antônio
- Saída: 10h30, na Fazenda Triunfo.
- Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.
- Retorno: 17h.
Linha Recanto das Águias
- Primeiro trajeto: saída às 7h, em frente ao prédio da Polícia Militar, com chegada prevista para as 8h em frente à Escola Municipal Manoel Inácio de Farias. O percurso segue posteriormente para o prédio da Polícia Militar. Retorno às 10h, com parada para embarque na escola.
- Segundo trajeto: saída às 11h, na Comunidade Refúgio das Águias, com chegada prevista para as 12h30 em frente à Escola Municipal Manoel Inácio de Farias. O percurso segue para o prédio da Polícia Militar. Retorno às 15h, com parada para embarque na escola.
Linha Estância Formosa
- Saída: 9h50, na Fazenda Estância Formosa.
- Chegada: 11h, na estrada principal do Quati, onde haverá baldeação para o ônibus da Linha Quati.
A Prefeitura de Bonito orienta os eleitores a verificarem com antecedência o local e a seção eleitoral, além de conferirem os horários e os pontos de embarque do transporte rural, quando necessário.
O planejamento prévio ajuda a evitar imprevistos e contribui para que todos possam exercer seu direito ao voto com tranquilidade.