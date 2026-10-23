Eleições 2026: confira os locais de votação e os horários do transporte rural em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito reúne as principais informações para os eleitores que participarão do segundo turno das Eleições 2026, neste domingo, 25 de outubro. A relação inclui os locais de votação e suas respectivas seções eleitorais, além dos itinerários e horários do transporte destinado aos moradores da zona rural.

Em Mato Grosso do Sul, a votação será realizada das 7h às 16h, conforme o horário local. A orientação é que os eleitores consultem previamente o endereço do local de votação e o número da seção eleitoral, a fim de evitar contratempos.

Locais de votação e seções eleitorais

Confira os endereços dos locais de votação no município e as respectivas seções eleitorais:

1. FUNLEC – Colégio Honorato Jacques

Endereço: Avenida Coronel Pilad Rebuá, 2.400.

Seções: 27 e 28.

2. Escola Municipal Izaura Pinto Guimarães

Endereço: Rua das Safiras, 615, Rincão Bonito (Marambaia).

Seções: 49, 51, 54, 57 e 58.

3. Escola Municipal Manoel Inácio de Farias

Endereço: Rua Lúcio Borralho, 897, Vila Donária.

Seções: 19, 31, 37, 43 e 64.

4. Escola Municipal Rural Águas do Miranda

Endereço: Rua Honorina Farias, distrito de Águas do Miranda, zona rural.

Seções: 29 e 47.

5. Escola Municipal Rural Guaicurus – Ozório Jacques

Endereço: Assentamento Projeto Guaicurus, Lote 01, Quadra 9, zona rural.

Seções: 25 e 26.

6. Escola Municipal João Alves de Arruda

Endereço: Rua Nakaba Matsumoto, 340, Jardim Andreia.

Seções: 24, 38, 55 e 60.

7. Escola Municipal Vitalina Vargas Machado

Endereço: Rua Vitalina Vargas Machado, 500, Vila Machado.

Seções: 23, 42 e 53.

8. Escola Municipal João Alves da Nóbrega

Endereço: Rua Santana do Paraíso, 1.629, Vila América.

Seções: 16, 17, 18, 40, 44 e 59.

9. Escola Municipal Durvalina Dorneles Teixeira

Endereço: Avenida Heron do Couto, 190, Vila Jaraguá.

Seções: 14, 32, 36, 41, 45, 62 e 67.

10. Colégio de 1º Grau Sagrada Família

Endereço: Rua Coronel Nelson Felício, s/n, Centro.

Seções: 8, 12, 13, 46 e 56.

11. Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes

Endereço: Rua 31 de Março, 1.839, Centro.

Seções: 9, 10, 15, 20, 21, 22, 30, 34, 39, 50, 61 e 66.

12. Escola Estadual Luiz da Costa Falcão

Endereço: Rua Coronel Pilad Rebuá, 1.022, Vila Donária.

Seções: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 33, 48, 52, 63 e 65.

Transporte de eleitores da zona rural

A Justiça Eleitoral divulgou, por meio do Edital nº 18 – TRE/ZE030, os itinerários do transporte destinado aos eleitores residentes na zona rural de Bonito. O serviço será realizado sob supervisão da Justiça Eleitoral, com veículos e motoristas credenciados, seguindo as linhas e os trajetos utilizados pelo transporte escolar do município.

Confira os horários e pontos de embarque previstos:

Linha Curé

Saída: 6h, na Fazenda Baraúna.

Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 11h.

Linha Izolina

Saída: 10h40, na Fazenda Cristo Rei.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Mutum

Saída: 6h, na Fazenda Coqueiro.

Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 11h.

Linha Laudejá

Saída: 5h, na Fazenda São Sebastião.

Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 11h.

Linha Gruta

Saída: 11h, na Fazenda São João da Serra.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Arco-Íris

Saída: 10h30, na Fazenda Arco-Íris.

Chegada: 13h, em frente à Escola Municipal João Alves da Nóbrega, seguindo posteriormente para o prédio da Polícia Militar.

Retorno: 16h, com saída em frente ao prédio da Polícia Militar e parada para embarque na escola.

Linha Pé de Cedro

Saída: 11h, em frente ao prédio da Polícia Militar, seguindo pelo itinerário original do transporte escolar até o Assentamento Pé de Cedro.

Chegada ao centro: 12h30, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Nova saída: 17h.

Linha Quati

Saída: 11h, na Fazenda Aquaria, com atendimento de suporte à Linha Estância Formosa.

Chegada: 13h30, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Pitangueiras

Saída: 11h, na Chácara Encontro das Pedras, no Assentamento Serro Alegre.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Lalima

Saída: 10h, na Fazenda U6.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha São Paulo

Saída: 10h, na Fazenda Santo Antônio.

Chegada: 13h30, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Projeto Vivo

Saída: 11h, no Projeto Vivo.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Morro Grande

Saída: 10h40, na Fazenda Morro Grande.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Capelinha

Saída: 10h, na Chácara do Chico.

Chegada: 11h35, na rodovia, na Fazenda do Gariba, onde haverá baldeação para o ônibus da Linha São Paulo.

Linha Palmares do Peixe

Saída: 9h50, na Fazenda Certeza.

O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar, com baldeação para a Linha Lalima.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Pesqueiro do Noé

Saída: 7h, no Pesqueiro do Noé.

O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar até o distrito de Águas do Miranda.

Retorno: 15h.

Linha Santa Maria

Saída: 7h20, na Fazenda Paraíso.

O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar, prestando suporte à Linha Monte Castelo até o distrito de Águas do Miranda.

Retorno: 15h.

Linha Monte Castelo

Saída: 6h30, na Fazenda Chaiene.

O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar, com baldeação para o ônibus da Linha Santa Maria até o distrito de Águas do Miranda.

Retorno: 15h.

Linha Volta Grande

Saída: 7h, no Pesqueiro Rancho do Carlinhos.

O trajeto seguirá o itinerário original do transporte escolar até o distrito de Águas do Miranda.

Retorno: 15h.

Linha Projeto Guaicurus

Primeiro trajeto: saída às 7h, na Escola Ozório Jacques, no Projeto Guaicurus, com chegada prevista para as 8h30 no mesmo local. Retorno às 11h.

Segundo trajeto: saída às 13h, também na Escola Ozório Jacques, com chegada prevista para as 14h30. Retorno às 16h30.

Linha Morraria

Primeiro trajeto: saída às 7h, na Escola Ozório Jacques, no Projeto Guaicurus, com chegada prevista para as 8h30 no mesmo local. Retorno às 11h.

Segundo trajeto: saída às 13h, na Escola Ozório Jacques, com chegada prevista para as 14h30. Retorno às 16h30.

Linha Vila Rica

Saída: 6h, no Projeto Guaicurus.

Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 10h, com chegada prevista para as 12h na Escola Ozório Jacques, no Projeto Guaicurus.

Linha És Morros

Saída: 6h, na Fazenda Marambaia.

Chegada: 8h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 11h.

Linha São Geraldo

Saída: 11h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

O trajeto seguirá pela Rua Monte Castelo e pelo itinerário original do transporte escolar, passando pela Fazenda São Geraldo, Retiro 3, Retiro do Vinícius e Retiro Pindaíba.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Santo Antônio

Saída: 10h30, na Fazenda Triunfo.

Chegada: 13h, em frente ao prédio da Polícia Militar.

Retorno: 17h.

Linha Recanto das Águias

Primeiro trajeto: saída às 7h, em frente ao prédio da Polícia Militar, com chegada prevista para as 8h em frente à Escola Municipal Manoel Inácio de Farias. O percurso segue posteriormente para o prédio da Polícia Militar. Retorno às 10h, com parada para embarque na escola.

Segundo trajeto: saída às 11h, na Comunidade Refúgio das Águias, com chegada prevista para as 12h30 em frente à Escola Municipal Manoel Inácio de Farias. O percurso segue para o prédio da Polícia Militar. Retorno às 15h, com parada para embarque na escola.

Linha Estância Formosa

Saída: 9h50, na Fazenda Estância Formosa.

Chegada: 11h, na estrada principal do Quati, onde haverá baldeação para o ônibus da Linha Quati.

A Prefeitura de Bonito orienta os eleitores a verificarem com antecedência o local e a seção eleitoral, além de conferirem os horários e os pontos de embarque do transporte rural, quando necessário.

O planejamento prévio ajuda a evitar imprevistos e contribui para que todos possam exercer seu direito ao voto com tranquilidade.