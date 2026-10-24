Escola municipal homenageia moradores e professoras em aniversário de 28 anos – CGNotícias

Por MRNews



A mobilização dos moradores para construir uma escola pública na região começou antes mesmo de as primeiras salas de aula existirem. Quase três décadas depois, essa história voltou a ganhar destaque na comemoração dos 28 anos da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, inaugurada em 2 de outubro de 1998. A celebração reuniu homenagens a pessoas que contribuíram para a criação e a trajetória da unidade, além de documentos históricos que registram a participação da comunidade.

Entre as homenagens está a de Custódio Pereira Gomes, de 84 anos, morador da região e autor de um dos ofícios que solicitaram a construção da escola. Preservado ao longo dos anos, o documento ajudou a recuperar parte da história da mobilização que tornou a unidade possível.

Segundo a diretora, Lucilene Fernandes de Oliveira, a homenagem a Custódio motivou antigos integrantes da Associação de Moradores a procurar a escola e apresentar outros registros da época, ampliando o acervo de memórias sobre a construção.

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“Foi uma grata surpresa receber de pessoas que participaram da Associação de Moradores documentos que mostram toda a força da comunidade para a construção da escola. Preservar essa história também é reconhecer as pessoas que fizeram e continuam fazendo parte dela”, destacou.

Da mobilização à construção

Antes de abrigar a escola, o terreno era utilizado pelas crianças para brincar e pelos moradores para colher guavira. A partir da mobilização comunitária, o espaço ganhou uma nova finalidade e deu lugar à unidade de ensino, construída gradualmente para atender à população da região.

A participação dos moradores continuou presente no cotidiano escolar ao longo dos anos, por meio do envolvimento das famílias e dos vínculos construídos entre a comunidade e a instituição. Para Lucilene, essa relação também se revela nas trajetórias dos estudantes que passaram pela escola e seguiram diferentes caminhos profissionais.

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Homenagem a profissionais da educação

A comemoração também reconheceu a contribuição de quem ajudou a construir essa história dentro das salas de aula. As professoras Nadir Pereira dos Santos e Elizabeth Lopes de Lima, que se aposentaram em 2026, receberam placas em homenagem à dedicação à educação.

“Foi um evento muito marcante. Além das professoras que se aposentaram e do Seu Custódio, homenageamos nossos profissionais e celebramos uma escola que tem alegria e uma história construída por muitas pessoas”, afirmou a diretora.

A programação contou ainda com apresentações preparadas pela comunidade escolar e, no período vespertino, com a participação da Banda da Guarda Civil Metropolitana.

Ao completar 28 anos, a Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira celebra não apenas sua trajetória na educação, mas também a força da mobilização comunitária que contribuiu para sua criação. Os documentos recuperados e as homenagens realizadas reforçam o vínculo entre a escola, seus profissionais, os estudantes e as famílias que fazem parte dessa história.