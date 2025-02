AO VIVO Rio Ave x Porto assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (03/02), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Prévia: Rio Ave x Porto – Prognóstico, Notícias das Equipes e Escalações

Data: 3 de fevereiro de 2025

Horário: 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Rio Ave Futebol Clube, Portugal

Competição: Primeira Liga – 20ª Rodada

Contexto da Partida

O Porto entra em campo nesta segunda-feira com a missão de não deixar a distância para o líder Sporting aumentar ainda mais. Ocupando a terceira colocação com 41 pontos, os Dragões vêm de um empate decepcionante contra o Santa Clara e precisam da vitória para se manterem na briga pelo título.

Por outro lado, o Rio Ave, que ocupa a 11ª posição com 23 pontos, chega embalado após vencer o Farense por 2 a 1. Sob o comando de Armando Gonçalves Teixeira, a equipe tem demonstrado consistência e quer aproveitar o fator casa para surpreender os visitantes.

Análise das Equipes

Rio Ave

O Rio Ave vive um bom momento dentro de casa. A equipe perdeu apenas uma vez nos últimos 21 jogos como mandante, mostrando solidez no Estádio dos Arcos. Além disso, conquistou três vitórias nos últimos cinco confrontos, indicando um crescimento sob a nova comissão técnica.

Na primeira partida entre os times nesta temporada, o Rio Ave foi completamente dominado pelo Porto, não conseguiu finalizar e sofreu sete grandes chances, resultando em uma derrota por 2 a 0. Agora, o time busca uma resposta diferente diante do seu torcedor.

Porto

Os Dragões vêm enfrentando dificuldades ofensivas recentemente. Nos últimos seis jogos, a equipe marcou apenas três gols e ficou em branco em três ocasiões. A atuação contra o Santa Clara evidenciou essa ineficácia, já que, apesar do amplo domínio, o Porto precisou de um gol tardio de Otávio para evitar a derrota.

Apesar disso, a equipe venceu o Maccabi Tel Aviv por 1 a 0 na Liga Europa, garantindo a classificação para os playoffs contra a Roma. Essa vitória pode servir como um impulso moral para melhorar seu desempenho no Campeonato Português.

Outro ponto de preocupação é o desempenho como visitante. O Porto perdeu seis dos últimos 10 jogos fora de casa, um retrospecto que pode gerar dificuldades contra um Rio Ave confiante em seus domínios.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

Rio Ave

A equipe não contará com o zagueiro Jonathan Panzo, lesionado, o que pode levar Andreas Ndoj e Francisco Petrasso a formarem a dupla de defesa. No meio-campo, Demir Ege Tiknaz deve atuar como primeiro volante, enquanto Ole Pohlmann e Brandon Aguilera terão liberdade para criação.

No ataque, Clayton, autor do gol na última partida, será a principal referência, auxiliado pelos pontas Kiko Bondoso e Tiago Morais.

Provável escalação do Rio Ave:

Miszta; Vrousai, Petrasso, Ndoj, Richards; Pohlmann, Tiknaz, Aguilera; Bondoso, Clayton, Morais.

Porto

O Porto tem desfalques importantes na defesa, já que Ivan Marcano e Martim Fernandes estão fora. Dessa forma, o técnico José Tavares deve formar a linha defensiva com João Mário, Tiago Djaló, Otávio e Francisco Moura.

No meio-campo, Marko Grujic também é baixa, e Alan Varela pode formar dupla com Vasco Sousa na contenção. No setor ofensivo, Fabio Vieira deve atuar centralizado, com Gonçalo Borges e Wenderson Galeno abertos pelos lados, enquanto Deniz Gul será o centroavante.

Provável escalação do Porto:

Costa; Mario, Djalo, Otavio, Moura; Sousa, Varela; Borges, Vieira, Galeno; Gul.

Palpite e Prognóstico

O Rio Ave tem mostrado grande força jogando em casa e pode dificultar as ações do Porto, que vem sofrendo ofensivamente. No entanto, a necessidade dos Dragões em vencer para manter viva a luta pelo título pode motivar uma atuação mais agressiva.

Diante disso, nossa previsão é de uma vitória suada do Porto, aproveitando a superioridade técnica e a urgência de um resultado positivo.

Palpite: Rio Ave 1-2 Porto

Onde Assistir?

A partida entre Rio Ave e Porto pela Primeira Liga será transmitida por canais esportivos que detêm os direitos do campeonato em Portugal e no Brasil, além de opções de streaming.