Sambas-enredos do Carnaval Tradição 2025 são lançados em evento festivo na Praça Rio Branco

A Praça Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa, foi palco na tarde deste domingo (2) da festa de lançamento dos sambas-enredos das escolas de samba do Carnaval Tradição 2025 da Capital. O evento, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), foi organizado em parceria com a Liga das Escolas de Samba, e reuniu seis agremiações. A programação integra o projeto ‘Folia em Sol Maior’, que acontece até o dia 4 de março. Confira a programação completa neste link.

Participam deste festival as seguintes escolas de samba do Carnaval Tradição de João Pessoa: Império do Samba e Unidos do Roger, do bairro do Roger; Malandros do Morro e Acadêmicos do Ritmo, da Torre; Pavão de Ouro, do bairro São José; e a novata Guardiões do Samba, do Padre Zé – uma escola que vai participar da festa pela primeira vez este ano.

Segundo o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, a programação integra o projeto ‘Folia em Sol Maior’, que acontece desde 31 de janeiro e vai até 4 de março. “É uma festa de valorização dos sambas de enredo do Carnaval Tradição. É preciso destacar o acolhimento da Prefeitura de João Pessoa ao Carnaval Tradição. Hoje, estivemos aqui com esse evento e realizando a prévia do Carnaval em 12 bairros da cidade. É importante ressaltar o crescimento no número de escolas de samba, de ala ursas e tribos indígenas. Temos nove tribos, 19 ala ursas, seis escolas de samba e 19 clubes de orquestra”, destacou.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de João Pessoa, Edson Santos, explicou que foi dada em torno de 25 a 30 minutos à cada agremiação para apresentar seu samba-enredo 2025. No final, todas receberam um troféu em alusão ao projeto.

“Esse evento é muito importante para mostrar a grandiosidade que tem a nossa cultura popular no que diz respeito às escolas de samba e também mostrar a sociedade que a Prefeitura, através da Funjope, está investindo em uma promoção cultural que está crescendo a cada dia e isso é importante para a cidade. Nessa gestão tivemos muitos avanços neste sentido”, ressaltou.

Tema dos sambas-enredos das escolas de samba do Carnaval Tradição de João Pessoa em 2025:

• Guardiões do Samba

Enredo: Mãe África clama pela libertação do seu povo

• Acadêmicos do Ritmo

Enredo: Meu Lugar, Meu Brasil, Terra de Encantos Mil

• Pavão de Ouro

Enredo: Nas águas de Oxalá, a Pavão de Ouro dá um banho de Axé

• Malandros do Morro

Enredo: Bahia – Rezas, Rituais e o Povo na Rua

• Império do Samba

Enredo: Vem mergulhar nesta fantasia

• Unidos do Roger

Enredo: Nordeste de tantos encantos, Riqueza por todos os cantos