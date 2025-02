Ciclistas pedalam até SFX no primeiro Trip Bike do ano

Lucas Brito





A primeira edição de 2025 do Trip Bike, tradicional passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de São José dos Campos, movimentou mais de mil ciclistas que acordaram cedo neste domingo (2) para encarar 55 quilômetros de trilha.

O percurso, conhecido como Casinha A, saiu do Parque Ribeirão Vermelho, no Urbanova, região oeste da cidade, e foi até a praça central do distrito de São Francisco Xavier, região norte, passando por belas paisagens e trechos de Mata Atlântica que contemplam o bioma da Serra da Mantiqueira, em estradas de terra e asfalto.

Participando pela 3ª vez do evento, Eudes Souza Santos trouxe a cachorrinha Amora para fazer companhia. “Ela está sempre pedalando comigo, treinando, já está acostumada com trilhas. Esse contato com a natureza é demais”, contou.

Eudes e Amora fizeram sucesso na largada | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O Trip Bike também atrai ciclistas de outras cidades, como Djalma Vilela, que veio com um grupo direto de Pindamonhangaba. “São José é referência em ciclismo, por todo o apoio que a Prefeitura oferece. Isso faz a diferença na qualidade de vida e no turismo”, destacou.

A Liga do Pedal de Pinda marcou presença em peso | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Orientações e apoio

O evento é gratuito, aberto ao público e destinado para quem tem experiência em trilhas. É obrigatório o uso de equipamentos de segurança, como capacete e luvas. Recomenda-se levar garrafa de água para reidratação e câmara de ar reserva.

Equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) e agentes da Mobilidade Urbana acompanharam os ciclistas desde a largada até a chegada.

A estrutura de apoio aos ciclistas disponibilizou serviços de ambulâncias em todo o percurso e um caminhão para recolher bicicletas em caso de problemas.

No trajeto, foram posicionadas placas de sinalização em locais estratégicos e pontos de apoio para distribuição de água, barras de cereal e banheiros químicos localizados no início do bairro Pau de Saia, na Estrada das Tábuas e depois da Cachoeira do Roncador.

Durante o passeio, os ciclistas tiveram que manter a trilha limpa. No retorno, cada participante foi responsável por providenciar o próprio transporte. A orientação foi de não trafegar pela SP-50 de bike.



