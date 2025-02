Sport x Fortaleza, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (04/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Sport x Fortaleza é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21H30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o SPORT que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por fortalezasempre.com.br crbalagoas.com.br

maranhao hoje

https://paraibainforma.com.br/

A Copa do Nordeste segue com grandes confrontos, e nesta terça-feira (04/02), Sport e Fortaleza se enfrentam pela segunda rodada da competição. O jogo acontece na Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 21h30 (de Brasília). O duelo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta para o Nordeste) e Premiere (pay-per-view).

Ambas as equipes chegam embaladas após vencerem na estreia. O Sport superou o Ferroviário, enquanto o Fortaleza derrotou o Moto Club. O duelo promete ser intenso, com dois times fortes do futebol nordestino em busca de mais três pontos.

Sport x Fortaleza – Informações do jogo

✅ Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

📺 Onde assistir: SBT (TV aberta no Nordeste) e Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros

Prováveis escalações

🔴 Sport – Técnico: Pepa

Goleiro: Caique França

Caique França Defensores: Di Plácido (Matheus Alexandre), Chico, Renzo e Igor Cariús

Di Plácido (Matheus Alexandre), Chico, Renzo e Igor Cariús Meio-campistas: Fabricio Domínguez, Christian Ortíz e Lucas Lima

Fabricio Domínguez, Christian Ortíz e Lucas Lima Atacantes: Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gonçalo Paciência

🔵 Fortaleza – Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Goleiro: João Ricardo

João Ricardo Defensores: Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa

Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa Meio-campistas: Lucas Sasha, Pol Fernández e Calebe (Pochettino)

Lucas Sasha, Pol Fernández e Calebe (Pochettino) Atacantes: Marinho, Moisés e Juan Martín Lucero

Expectativas para o confronto

O Sport conta com o apoio da torcida para manter o bom início no torneio e buscar a liderança do grupo. Já o Fortaleza, atual campeão cearense, quer confirmar o favoritismo e se consolidar como um dos candidatos ao título da Copa do Nordeste.

A partida promete muita emoção e equilíbrio entre dois dos principais times da região. Quem levará a melhor neste grande duelo? Acompanhe ao vivo e fique por dentro dos melhores momentos!

Copa do Nordeste: onde assistir aos jogos desta terça-feira (04/02)?

A Copa do Nordeste 2025 continua nesta terça-feira (04/02) com partidas importantes válidas pela segunda rodada da competição. O torneio reúne algumas das principais equipes do futebol nordestino, prometendo grandes emoções para os torcedores.

Confira abaixo os confrontos do dia e onde assistir cada jogo ao vivo.

Jogos da Copa do Nordeste – Terça-feira (04/02)

Sampaio Corrêa x América-RN

Data: Terça-feira (04/02)

Terça-feira (04/02) Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Onde assistir: Premiere (pay-per-view), com retransmissão pelo Globoplay

Sport x Fortaleza

Data: Terça-feira (04/02)

Terça-feira (04/02) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globoplay e Jangadeiro (TV aberta no Ceará)

Vitória x Sousa

Data: Terça-feira (04/02)

Terça-feira (04/02) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Onde assistir: Premiere (pay-per-view), Globoplay e transmissão em TV aberta pelo SBT Nordeste

Histórico da Copa do Nordeste

A competição é um dos torneios regionais mais prestigiados do país e conta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Confira a lista dos maiores campeões da Copa do Nordeste:

🏆 Bahia – 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

🏆 Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

🏆 Ceará – 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

🏆 Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

🏆 Fortaleza – 3 títulos (2019, 2022 e 2024)

🏆 América-RN – 1 título (1998)

🏆 Campinense – 1 título (2013)

🏆 Santa Cruz – 1 título (2016)

🏆 Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

A Copa do Nordeste promete ser emocionante nesta temporada, com clubes brigando pela taça e jogos transmitidos para todo o Brasil. Fique ligado e acompanhe as partidas ao vivo! 🎥⚽

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.