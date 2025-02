Vasco x Fluminense ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 05/02

O clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense ocorrerá nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h30, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. decisão de realizar a partida fora do Rio de Janeiro resulta de um acordo firmado no início de 2024 entre a SAF vascaína e a empresa Metrópoles Sports, que previa a comercialização de dois mandos de campo do Vasco.pós negociações, optou-se por sediar o clássico na capital federal.citeturn0search0 Ingressos e Informações

s ingressos estão disponíveis para compra online através do site Bilheteria Digital.s portões do estádio serão abertos às 19h, com início da partida programado para as 21h30.citeturn0search1 Transmissão

s torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pela Band (TV aberta), Premiere (pay-per-view), Canal GOAT (YouTube) e VascoTV (YouTube).citeturn0search2 Preparação das Equipes

Vasco, sob o comando do técnico Fábio Carille, ocupa a segunda posição no Campeonato Carioca com 13 pontos, enquanto o Fluminense, dirigido por Mano Menezes, busca recuperação na competição, estando na nona colocação com sete pontos.citeturn0search2 Retrospecto do Confronto

istoricamente, Vasco e Fluminense já se enfrentaram 334 vezes, com 122 vitórias para o Vasco e 111 para o Fluminense, além de 101 empates. último encontro entre as equipes terminou com vitória do Vasco por 2 a 0.citeturn0search2 Clima e Condições

ara o dia do jogo, a previsão do tempo em Brasília indica possibilidade de tempestades em algumas áreas, com temperatura máxima de 29°C e mínima de 17°C.s torcedores devem estar atentos às condições climáticas e tomar as devidas precauções. ste clássico promete ser um confronto emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas posições no campeonato.