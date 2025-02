Ano letivo 2025: mais de 52 mil alunos da rede municipal de Boa Vista voltam às aulas

Foto: Leo Costa/Semuc/PMBV



O ano letivo de 2025 começou nesta segunda-feira, 3, para mais de 52 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, distribuídos entre 140 escolas da capital, do campo e indígenas. As atividades também retornaram no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Rede Municipal de Ensino (CETEA) e no Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE), garantindo atendimento especializado aos estudantes.

O primeiro dia de aula foi marcado por alegria e entusiasmo, com reencontros entre alunos e professores, além da expectativa de um ano letivo produtivo e repleto de aprendizado. Durante todo o mês de janeiro, a Prefeitura de Boa Vista distribuiu mobiliário, materiais didáticos, assim como alimentos para a merenda escolar. As entregas ocorreram conforme a demanda e seguem ao longo do ano, atendendo às necessidades de cada unidade.

Investir em educação é pensar no futuro

O prefeito Arthur Henrique destacou a importância desse momento para os alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino, reforçando assim o compromisso da gestão em garantir um ambiente escolar de qualidade. Além disso, ele ressaltou que investimentos contínuos em infraestrutura, capacitação e materiais pedagógicos são essenciais para uma educação cada vez melhor.

“O retorno das aulas é sempre um momento especial, e é gratificante ver a empolgação das crianças ao voltar para a escola. Cada início de ano letivo representa uma nova oportunidade para transformar vidas por meio da educação. Estamos trabalhando para oferecer unidades bem estruturadas, merenda de qualidade e profissionais preparados para acolher nossos alunos. Seguimos investindo em melhorias e inovação para garantir que nossas crianças tenham um aprendizado significativo e possam construir um futuro melhor”, disse.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Consuêlo Sales, destacou que 2025 será um ano de desafios, mas que a prefeitura está preparada para enfrentá-los, com destaque para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

“A 12ª edição da Semana Pedagógica capacitou mais de 6.500 profissionais da educação para acolher nossas crianças e planejar o ano letivo. Este será um ano importante, pois teremos o SAEB, e toda a rede estará mobilizada para alcançar um bom desempenho. Estamos confiantes de que teremos avanços significativos na educação municipal”, ressaltou a secretária.

Alunos motivados

A expectativa para o novo ano letivo também tomou conta dos alunos e seus familiares. Anna Beatriz, de 10 anos, aluna do 5º ano da Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira, contou que estava com saudade da rotina escolar. “As férias foram ótimas. Fui ao sítio, brinquei muito, mas também estudei. Estava sentindo falta dos meus colegas e de brincar na quadra. Eu gosto muito daqui. Estou feliz em estar de volta”, disse a estudante.

Thaynara Bentes, mãe da pequena Jocivana, de 9 anos, que cursa o 4º ano, fez questão de levar a filha no primeiro dia de aula. “Ela estava muito empolgada. Sempre fala muito bem da escola e elogia a merenda. Para a gente, que é mãe, saber que o filho está em um local que gosta, onde é bem tratado e está aprendendo, é muito gratificante”, revelou.

Da mesma forma, Bruno Morais, pai de Marina, de 6 anos, também acompanhou a filha no primeiro dia de aula. “Ela está de escola nova, então fiquei ansioso e nem consegui dormir direito. Mas conversei com ela e expliquei que era um momento novo, de conhecer novos amigos, encarar novos desafios e ela ficou mais tranquila. Fico em paz porque a prefeitura desenvolve um bom trabalho nas escolas e nossos filhos sempre querem voltar. Esse é o diferencial”, destacou.

O calendário escolar de 2025 prevê uma carga horária mínima de 820 horas distribuídas em 205 dias letivos, garantindo então o cumprimento das diretrizes educacionais e a manutenção da qualidade do ensino.

Matrículas e transferências ainda podem ser solicitadas

Para os pais que ainda não garantiram a vaga dos filhos, é possível realizar novas matrículas e transferências por meio da Central Telematrículas (0800-280-3536), que funciona diariamente das 7h às 19h. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo Matrícula Online, disponível para dispositivos Android e IOS.

