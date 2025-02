Atividades da Maratona Artística Infantojuvenil do Mesc Udesc seguem até 14 de fevereiro

A Maratona Artística Infantojuvenil do Museu da Escola Catarinense (Mesc), da Universidade Federal de Santa Catarina (Udesc), segue com atividades até 14 de fevereiro. Atrações que ensinam sobre Artes Cênicas, Arte Circense, Artes Visuais, Cultura Popular e Música estão no cronograma do evento, realizado na sede do museu, na rua Saldanha Marinho, em Florianópolis.

A maratona oferece atividades educativas, lúdicas e criativas voltadas a crianças de três a 12 anos durante o período de férias, além de espetáculos para toda a família. As vagas das oficinas são limitadas, e as inscrições devem ser realizadas por meio de formulário online.

Espetáculo “Interescolar”

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro, às 19h, a comunidade pode conferir o espetáculo “Interescolar”, com Júlia Fernandes e Túlio Fernandes. Aberta para pessoas de todas as idades, a peça acontece no hall do Mesc Udesc e conta a história de uma professora que sonha em ser astronauta e parte junto de um aluno rumo a uma jornada que propõe um novo olhar sobre a escola e a sala de aula.

Oficinas

Atividades exclusivas para crianças, com turmas das 16h às 18h e das 18h às 20h.

Segundas e quartas-feiras:

“Iniciação Teatral para crianças”, com Isabeli do Carmo. Atividade para crianças com idades entre 8 e 12 anos.

Terças e quintas-feiras:

“Imaginação: experimentos criativos em artes circenses”, com Tomás Bueno e Tuka Santos. Atividade para crianças com idades entre 7 e 12 anos.

“Trama: Brincadeiras com dança, tecidos e sustentabilidade”, com Adriana Barreto. Atividade para crianças com idades entre 3 e 12 anos “Tecidos coletivos (Adinkras): símbolos que conectam”, com Hugo Horácio. Atividade para crianças com idades entre 3 e 12 anos

Quartas e sextas-feiras:

“Arte e imaginação em trama: tecelagem e bordado”, com Emiliana Pagalday. Atividade para crianças com idades entre 5 e 12 anos.

Segundas e sextas-feiras:

Ecos da Ilha: uma perspectiva decolonial”, com Júlio Roldão. Atividade para crianças com idades entre 5 e 12 anos.

O evento segue até 14 de fevereiro, sempre gratuito. Mais informações sobre a Maratona podem ser obtidas no Instagram do Mesc (@museudaescola) ou pelo e-mail educativomesc@gmail.com.

Serviço

O quê: Maratona Artística Infantojuvenil Mesc Udesc

Quando: até 14 de fevereiro

Onde: Museu da Escola Catarinense (Rua Saldanha Marinho, 196, Florianópolis, Santa Catarina)

Quanto: evento gratuito. Inscrições para as oficinas por meio de formulário online

Assessoria de Comunicação da Udesc

E-mail: comunicacao@udesc.br

Telefone: (48) 3664-7934