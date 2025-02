Jorginho Mello participa da promoção de praças e oficiais da Polícia Militar em ato realizado na Capital

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) realizou na segunda-feira, 3, solenidade de promoção de praças e oficiais. O evento na Capital foi realizado no fim da tarde, na sede da Academia da Polícia Militar da Trindade (APMT) e contou com as presenças do governador do Estado, Jorginho Mello, da vice-governadora, Marilisa Boehm, do comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa e do Secretário da Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graff.

Em todo o estado foram promovidos 1.157 praças e 10 oficiais. Entre os oficiais, quatro tenentes-coronéis foram promovidos ao cargo de coronel, atingindo o último posto na carreira de oficial na corporação.

O governador Jorginho Mello ressaltou o reconhecimento do Governo do Estado a todos os policiais militares. “A nossa Polícia Militar é uma das polícias mais bem preparadas do Brasil pela qualidade de cada um, pela dedicação, pelo amor a Santa Catarina, pelo amor a pátria. Então por isso eu quero cumprimentá-los, cumprimentar todas as famílias que vieram. Esse é um momento muito importante na carreira e na vida de cada um. Hoje nós fizemos um anúncio de 21,5% de aumento que é o dobro da inflação dos últimos dois anos e que vocês merecem, e merecem ainda mais, não tenho dúvida”, disse o governador Jorginho Mello.

:: Leia mais: Governador Jorginho Mello define aumento de 21,5% para todos os servidores da Segurança Pública

Foto: Eduardo Valente / SECOM

O secretário de Segurança Pública, Flávio Rogério Pereira Graff, parabenizou a todos os policiais promovidos e ressaltou o trabalho de qualidade realizado pela PMSC. “Santa Catarina é reconhecida por ser o estado mais seguro do país. E certamente, o trabalho da Polícia Militar, junto com as demais Forças de Segurança, destaca-se nesse processo para atingirmos e mantermos esse patamar de excelência”, afirmou.

Em sua fala, o comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, enfatizou a importância da ascensão na carreira militar, mas também fez um resumo das atividades da corporação nos últimos dois anos. “Estamos qualificando a PMSC, dando condições para que o policial possa exercer as suas funções da melhor maneira possível, seja em seu trabalho operacional seja o administrativo”, assinalou.

:: Mais fotos neste link

Além disso, Pelozato lembrou que a PMSC completa este ano seus 190 de história. “Estamos em todos os cantos deste estado realizando eventos que tragam o verdadeiro envolvimento da sociedade com o trabalho realizado pela nossa corporação”, ressaltou.