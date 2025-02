Procuradoria-Geral do Município realiza integração e capacitação de procuradores e advogados – Agência de Notícias

Posted on

Em clima de grande festa do esporte, na manhã deste domingo (2), no Parque das Águas, a Prefeitura de Sorocaba recebeu, de forma simbólica, o troféu de campeão da Conmebol Libertadores Futsal 2024, das mãos dos jogadores Leandro Lino e Charuto, do Magnus Futsal Sorocaba. A celebração do bicampeonato do time sorocabano no torneio mais […]