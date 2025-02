São José fecha 2024 com aumento de 25% na criação de empregos

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram um crescimento de 25% no saldo de empregos formais em São José dos Campos no ano passado em relação a 2023.

De acordo com o órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, o saldo de vagas de janeiro a dezembro foi 8.651 ante 6.911 registrados no mesmo período de 2023.

O saldo de empregos, segundo a metodologia do Caged, é o resultado da diferença de admissões e demissões e se refere a empregos formais, com carteira assinada.

O resultado de 2024 mostra que todos os setores econômicos tiveram saldo positivo. O destaque ficou com o segmento de Serviços com 4.507 vagas.

A Indústria, setor essencial para a economia joseense, ficou em segundo lugar com saldo de 1.845 postos de trabalho, seguido pelo Comércio, saldo de 1.594 empregos, e pela Construção, com 694 vagas. O setor Agropecuário obteve saldo positivo de 11 postos.

Comparativo

Em comparação com 2023, todos os setores tiveram crescimento com exceção da Construção, que naquele ano gerou 1.215 postos de saldo.

A Indústria dobrou seu ritmo de geração de empregos no período. Em 2023, foram criadas 920 vagas de saldo, ante 1.845 empregos com carteira assinada no ano passado.

O setor de Serviços foi de 3.846 para 4.507 vagas de saldo positivo e o Comércio de 1.215 para um saldo de 1.594 empregos formais em 2024.

Estoque de empregos

O número de pessoas empregadas com carteira assinada em São José dos Campos também cresceu no período.

Em dezembro de 2023, a cidade possuía um estoque de 197.694 trabalhadores empregados com registro em carteira.

Em dezembro do ano passado, esse número saltou para 206.345 pessoas empregadas formalmente no município. As informações também são do Caged.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico