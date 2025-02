ASSISTIR AO VIVO PSV Eindhoven x Feyenoord COM IMAGENS COPA KNVB DA HOLANDA, HOJE (05/02), ESCALAÇÕES, Palpites

Por MRNews



A partida do PSV Eindhoven x Feyenoord acontece hoje, HOJE (05/02) às 14h45 hs, confira os detalhes de transmissão e da partida . O PSV É O MANDANTE DA COPA DA HOLANDA.

PSV Eindhoven x Feyenoord – KNVB Beker: Prévia, Horários e Escalações

Neste domingo, 5 de fevereiro de 2025, às 17h45 (horário local no Reino Unido) – equivalente a 14h45 em Brasília – o confronto entre PSV Eindhoven e Feyenoord pelas quartas de final da KNVB Beker promete agitar os estádios holandeses. A partida será realizada no Philips Stadion, e os torcedores poderão acompanhar a emoção do duelo pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de esportes e pelas plataformas de streaming contratadas.

Contexto da Disputa

Os dois gigantes do futebol holandês se enfrentam em uma das fases decisivas da KNVB Beker, onde um lugar na semifinal está em jogo. O PSV, atual líder da Eredivisie, chegou ao jogo após uma campanha que, embora tenha apresentado alguma oscilação recentemente – com uma queda de rendimento que resultou em apenas uma vitória em quatro partidas no início de 2025 – ainda se beneficia de uma vantagem histórica e de uma performance sólida em casa. Recentemente, os holandeses protagonizaram um emocionante confronto contra o NEC Nijmegen, onde conseguiram segurar um empate após largar uma vantagem de 3 a 1, evidenciando a necessidade de maior concentração em momentos decisivos.

Por outro lado, o Feyenoord vem de um resultado dramático no clássico “Der Klassieker” contra o Ajax, onde sofreu uma derrota de virada. A equipe, que atualmente luta para se firmar entre os clubes de elite, pretende usar a Copa para recuperar a confiança e provar que pode competir por títulos nacionais. Historicamente, o Feyenoord já conseguiu surpreender em competições de mata-mata, e sua recente forma fora de casa, com vitórias importantes mesmo em prorrogação, demonstra que o time está apto a enfrentar o desafio imposto pelo PSV.

Análise e Prováveis Escalações

PSV Eindhoven

Sob o comando do técnico Peter Bosz, o PSV conta com um elenco repleto de talentos. No ataque, o veterano atacante Luuk de Jong deverá liderar as investidas, agora sem o titular Ricardo Pepi, que sofreu uma lesão no joelho. Para suprir essa ausência, os holandeses contam com Johan Bakayoko e Ismael Saibari, que vêm se destacando nas últimas partidas. Na defesa, jogadores como Obispo e Junior têm garantido a solidez da equipe, enquanto o meio-campo, composto por Veerman e Schouten, promete distribuir o jogo com inteligência.

Possível escalação do PSV:

Goleiro: Benitez

Benitez Defensores: Ledesma, Flamingo, Obispo, Junior

Ledesma, Flamingo, Obispo, Junior Meio-campistas: Veerman, Schouten

Veerman, Schouten Atacantes: Bakayoko, Saibiri, Perisic; De Jong

Feyenoord

O Feyenoord, por sua vez, enfrenta desafios próprios, principalmente com o desfalque do mexicano Santiago Gimenez, que partiu para o AC Milan recentemente, e com problemas de lesão que afetam alguns titulares. O técnico Brian Priske terá que ajustar sua formação para enfrentar o poder ofensivo do PSV. No setor defensivo, o retorno do capitão Quinten Timber pode trazer estabilidade, enquanto os meio-campistas devem tentar controlar o ritmo do jogo e criar oportunidades através de contra-ataques rápidos.

Possível escalação do Feyenoord:

Goleiro: Wellenreuther

Wellenreuther Defensores: Hubers, Schmied, Heintz

Hubers, Schmied, Heintz Meio-campistas: Gazibegovic, Ljubicic, Martel

Gazibegovic, Ljubicic, Martel Atacantes: Kainz; Downs, Tigges

Previsão do Confronto

Apesar da oscilação recente do PSV, a vantagem de jogar em casa e seu histórico de eficiência na KNVB Beker indicam que os holandeses são os favoritos para este confronto. A expectativa é que o PSV consiga impor seu ritmo e controlar as ações, marcando pelo menos dois gols e garantindo a passagem para as semifinais. A previsão é de uma vitória por 2 a 1 para os anfitriões, embora o Feyenoord possa surpreender se explorar bem seus contra-ataques.

Horários e Transmissão

Horário no Reino Unido (local): 17h45

17h45 Horário em Brasília: 14h45

14h45 Local: Philips Stadion, Eindhoven

Philips Stadion, Eindhoven Transmissão: A partida será transmitida ao vivo pelos canais oficiais e plataformas de streaming contratadas.

Com um cenário repleto de rivalidade e a chance de ambos os times avançarem na competição, este jogo da KNVB Beker promete ser um espetáculo imperdível para os amantes do futebol holandês. Fique atento aos lances e acompanhe todas as emoções deste embate decisivo.

