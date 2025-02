Pintor foragido há 18 anos por tentativa de assassinato é preso em Boa Vista

Foto: Divulgação



Um pintor foragido há 18 anos por tentativa de assassinato contra o então namorado da ex-companheira foi preso nesta terça-feira, 4, no bairro João de Barro, zona Oeste de Boa Vista.

Conforme denúncia do Ministério Público de Roraima, o crime ocorreu em dezembro de 2007, no bairro Araceli. O homem surpreendeu a vítima com vários golpes de faca. O pintor não aceitava o fim do relacionamento e o envolvimento da ex-companheira com outra pessoa.

A vítima conseguiu fugir e pedir socorro após a faca ‘dobrar’. O homem já havia ameaçado matá-lo em ocasiões anteriores. Ele fugiu logo após o crime e a Justiça o processou.

O pintor teve a prisão decretada e estava com validade até o ano de 2045.

Fonte: Da Redação