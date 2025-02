Udesc Alto Vale é credenciada para ofertar mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Foto: Rafael Schafer / Udesc

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), foi credenciado para ofertar, a partir deste ano, o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (Profágua). A divulgação do credenciamento ocorreu nesta terça-feira, 4.

A previsão é que sejam abertas pelo menos 20 vagas em agosto deste ano, mas, para isso, é necessário ainda que o curso de pós-graduação seja apreciado nos conselhos superiores da Udesc e no Conselho Estadual de Educação.

“Estamos muito felizes com o credenciamento da Udesc Alto Vale, já que seremos a sede do Profágua em Santa Catarina. A demanda surgiu em conversas com a Secretaria do Meio Ambiente”, salienta o coordenador do programa e professor da Udesc Alto Vale, João Marcos Bosi Mendonça de Moura.

O Profágua será ofertado em Ibirama, na sede da Udesc Alto Vale, mas reunirá docentes de várias regiões do estado. “A chegada do Mestrado vai aprimorar a pesquisa em um centro estratégico aqui no interior. Será uma grande oportunidade de troca de conhecimento de professores da Udesc e de outras instituições”, destaca o chefe de departamento do curso de Engenharia Civil, Rogério Simões.

Verticalização

Para o diretor de pesquisa e pós-graduação da Udesc Alto Vale, Vanderlei dos Santos, a vindo do mestrado “é uma grande conquista para a verticalização do centro, que é, inclusive, uma das propostas desta gestão. O Profágua vai contribuir para consolidar a pesquisa na Udesc Alto Vale e incentivar projetos de outros cursos como mestrados e especializações”.

