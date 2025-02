Cerca de 100 toneladas de alimentos da agricultura familiar chegam mensalmente às escolas de Boa Vista

Alunos contam todo dias com cardápio variado – Foto: Divulgação/SEMUC



Mais de 52 mil alunos na rede municipal de ensino recebem em média 100 toneladas de alimentos por mês da agricultura familiar. Essa é a realidade das 142 unidades educacionais de Boa Vista, com uma merenda escolar diária, supercolorida, saudável, saborosa, assim como diversificada. Além disso respeita as particularidades culturais da cidade, do campo e das comunidades indígenas.

O prefeito Arthur Henrique tem visitado as escolas e acompanhado o abastecimento de alimentos. Arthur também ver de perto o preparo das merendas fornecidas aos alunos de acordo com cada modalidade de ensino.

“Nosso objetivo é sempre oferecer uma alimentação de qualidade nas escolas da rede municipal. Em cada unidade, temos um cardápio mensal de merenda escolar, elaborado pelos nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, que seguem de forma rigorosa as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)”, afirmou o prefeito.

Cardápio em dia

No cardápio estão pratos como: peixe ao molho, acompanhado de arroz, feijão e salada. Ou carne moída, acompanhada de arroz, macarrão e salada. E claro, não pode faltar a tradicional paçoca de carne de sol, servida com arroz, farinha amarela, assim como legumes. Para dar aquele toque especial, sempre tem uma fruta para acompanhar cada refeição, como melancia, abacaxi, banana ou laranja.

Quem gosta dessa variedade nos cardápios é o Davi Brasil, de 7 anos, estudante do 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Jael Da Silva Barradas, bairro Cauamé . “Meu prato preferido é o macarrão com carne moída. Eu adoro o sabor! Também gosto muito do peixe ao molho. É uma delícia. Na verdade, todos os pratos que a gente come são muito gostosos”, afirmou.

A estudante Ana Clara Tavares, de 7 anos, que está no 2º ano do Ensino Fundamental, também estuda na mesma escola que o Davi e aprova a merenda escolar. “Quando chega a hora do recreio, vejo que os pratos são bem coloridos, com muita salada e sempre têm uma fruta. Confesso que estou adorando a alimentação na minha escola”, disse Ana Clara.

Alimentação de qualidade

Os cardápios são divididos entre as modalidades como educação indígena e do campo, creches e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Também Ensino Fundamental e Pré-Escola, assim como no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Rede Municipal de Ensino (CETEA) e no Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE).

Conforme o nutricionista George Barros, a composição alimentar de cada refeição é formada por carboidrato, que é o arroz ou macarrão; a leguminosa, que é o feijão; além da proteína com variedades de ovo, carne bovina, frango e peixe. Conta ainda com a salada e fruta como sobremesa.

“Para a elaboração dos cardápios, é levado em conta diversos fatores, como: o valor nutricional, a faixa etária, a modalidade de ensino dos alunos, assim como as questões culturais. Grande parte dos alimentos vem de 25 itens da agricultura familiar, que incluem frutas, verduras, legumes e hortaliças, que são essenciais para garantir uma alimentação saudável e equilibrada para nossos alunos”, ressaltou.

De acordo com a gestão municipal entre os alimentos fornecidos pela agricultura familiar, estão: o abacaxi, abóbora, alface, banana pacovã e prata. Além de outros como batata doce, cheiro verde, chuchu, couve, assim como goma de tapioca, laranja, macaxeira e tc.

“Ano passado, estávamos trabalhando com seis cooperativas que são as responsáveis pela distribuição dos alimentos que vem da agricultura familiar. Já em 2025, estamos trabalhando com mais uma. Observamos que cada vez mais, essas instituições estão participando da chamada pública, gerando mais renda também aos agricultores associados”, afirmou George.

Mãos que dão aquele sabor especial nos alimentos

O preparo dos alimentos é responsabilidade de cerca de 400 merendeiras. Elas passam por capacitações a cada seis meses, garantindo, portanto as melhores práticas alimentares. As receitas conforme orientadas pelos nutricionistas, são bem variadas e pensadas. Sendo assim, oferecendo refeições balanceadas e saborosas.

Uma dessas merendeiras é a Antônia da Silva, 62, que trabalha há sete anos na rede municipal de ensino. “Tenho maior prazer em preparar os alimentos para as nossas crianças. Cada cardápio dura cerca de uma a duas horas de produção e na cozinha, dividimos sempre as tarefas, para o manuseio dos alimentos e manter o ambiente e equipamentos sempre limpos e organizados”, afirmou a merendeira.

Fonte: Da Redação