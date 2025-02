Defesa Civil mantém monitoramento e alerta para interdições parciais na cidade – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A semana começa em Mato Grosso do Sul com previsão de chuva e até possibilidade de tempestades em diferentes regiões do Estado. São as tradicionais chuvas típicas de verão, com temperaturas altas em Porto Murtinho, Paranaíba e Três Lagoas nesta segunda-feira (20). Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), […]