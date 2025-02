Governo do Estado dá início às ações da operação Escola Mais Segura

Foto: Arquivo / PMSC

Com a volta às aulas marcada para 10 de fevereiro, o Governo do Estado deu início às ações da operação Escola Mais Segura, para garantir mais segurança nas instituições de ensino do estado. O programa, criado em 2023, reforça a presença de policiais militares em ambientes escolares, com objetivo de reduzir aspectos potencialmente causadores de perturbação da ordem pública no âmbito dos estabelecimentos de ensino.

A preocupação com a segurança da comunidade escolar é uma prioridade da atual gestão, consolidada pela estratégia preventiva da Rede de Segurança Escolar. O programa foca no atendimento próximo aos alunos, professores, funcionários de escolas e pais, com ações que incluem medidas de acompanhamento e prevenção executadas por todas as guarnições de serviço.

Neste ano, a Secretaria de Estado da Educação estabeleceu a data de início das atividades letivas para 10 de fevereiro, com recesso escolar entre 21 de julho e 1º de agosto e término em 15 de dezembro.

Em 2024, essas ações resultaram em 100.006 programações operacionais de policiamento preventivo nos horários de entrada e saída das escolas, esforços que são essenciais para a preservação da ordem pública nas unidades de ensino e para a eliminação de fatores de risco, impactando positivamente na percepção de segurança.

Com o início do período letivo de 2025 nas redes estadual e municipal de ensino, a Polícia Militar de Santa Catarina retoma o planejamento e a execução dessas ações preventivas, que vão cobrir os 204 dias letivos do ano, garantindo a proteção de milhares de alunos, profissionais da educação e suas famílias.

Comandante-Geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa fala sobre a segurança escolar

Além da presença ostensiva, o programa também promove a capacitação da comunidade escolar, com treinamentos baseados no protocolo Fugir, Esconder e Lutar (FEL), uma abordagem eficaz para emergências.

De acordo com o comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, “a segurança da comunidade escolar é uma prioridade para o governador Jorginho Mello e para a Polícia Militar de Santa Catarina, e com o início de 2025, renovamos nosso compromisso em proteger alunos, professores, funcionários e suas famílias. Nossa estratégia se baseia não apenas na presença policial, mas na educação e conscientização, colaborando com a comunidade escolar para um ano letivo mais seguro e produtivo”.