Saúde orienta população e alerta sobre riscos de contaminação de água e alimentos devido às chuvas

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS) deixa um alerta à população sobre os riscos de contaminação da água e dos alimentos em decorrência das chuvas intensas registrada nos últimos três dias. Os profissionais de saúde trazem dicas sobre medidas de segurança alimentar e cuidados básicos que devem ser tomados para evitar qualquer tipo de contaminação.

De acordo com Natália Roque, fiscal da Vigilância Sanitária Municipal, para reduzir os riscos à saúde, recomenda-se adquirir alimentos apenas de fontes seguras ou com registro de órgãos responsáveis. “Alimentos que tiveram contato direto com a água de chuvas intensas, enchentes, lama ou esgoto devem ser descartados imediatamente, pois podem estar contaminados por microrganismos patogênicos, produtos químicos e outros agentes nocivos à saúde. Isso inclui produtos embalados em papel, plástico ou vidro, além de grãos, farináceos, frutas, verduras e carnes expostas à água contaminada”, alertou.

Para Víctor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa, independente do local onde o alimento for adquirido, é primordial que o consumidor priorize a compra com fornecedores confiáveis e que tenham passado por processos adequados de higienização e/ou controle de qualidade.

O médico e diretor técnico da UPA de Cruz das Armas, Felipe Montenegro, chama atenção para o fato de que os microrganismos presentes nos esgotos acabam se misturando junto às águas da chuva e, assim, podem criar uma contaminação também em louças e utensílios. “Se a segurança dessa água que é usada para limpeza de utensílios e louças for algo questionável, que seja realizada uma fervura e, após isso, ela poderá ser usada para limpeza de utensílios e lavagem de alimentos feitos em casa”, explicou.

Viroses – Ele ainda acrescentou que esse período chuvoso vem acompanhado de um aumento no número de casos de viroses intestinais e a necessidade da procura de um serviço de saúde está diretamente associada à gravidade dos sintomas dessas viroses. “Esses sintomas podem ser uma febre que não passa com uso do antitérmico, diarreia e vômitos que tragam desidratação e até mesmo uma alteração da consistência das fezes no formato diarreico e com frequência, entre outros”, afirmou Felipe Montenegro.